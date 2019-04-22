Блогера из Нижнего Тагила во время съёмки пранка сбила машина (ВИДЕО)

16-летнего инстаблогера из Нижнего Тагила Руслана П., который называет себя в соцсетях @pris_rus, во время съёмок очередного видеорозыгрыша сбил автомобиль. Как рассказал АН «Между строк» сам Руслан, инцидент произошёл на прошлой неделе, когда он с друзьями провоцировал случайных прохожих своим агрессивным поведением на городских улицах. По словам молодого человека, двое незнакомых парней не оценили чувство юмора блогера и стали его избивать. Уворачиваясь от ударов, Руслан выбежал на проезжую часть, где его сбил ВАЗ-2105.

Блогер утверждает, что ни с этими ребятами, ни с водителем отечественной легковушки он не знаком и не стал бы так рисковать своим здоровьем.

«Ни в полицию, ни в травмпункт я не обращался. С водителем порешали на месте, всё хорошо. Рука болит, хожу с повязкой», — говорит Руслан.

Напомним, в середине февраля 2019 года территориальная комиссия по делам несовершеннолетних Тагилстроевского района Нижнего Тагила оштрафовала Руслана на 10 тысяч рублей за съёмки видеоролика с танцами на проспекте Ленина. Как пояснили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», на молодого человека был составлен протокол по статье КоАП («Организация массового одновременного пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекшее нарушение общественного порядка»). Также пранкер был привлечён к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, но в этом случае полиция ограничилась предупреждением.

В начале апреля блогер вновь стал фигурантом проверки со стороны правоохранительных органов. 10 апреля он вместе с приятелями решил провести социальный эксперимент и проверить реакцию прохожих на происходящие на их глазах противоправные действия. Бдительные прохожие вызвали полицию, и «похитители» были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.