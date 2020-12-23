В Нижнем Тагиле появится 5 новых детсадов и большая школа на 1200 мест

В мэрии обсудили строительство 5 детских садов и одной школы на 1200 мест.

В рамках национального проекта «Демография» в Нижнем Тагиле построят два детских сада с ясельными группами. Один расположится на улице Сланцевой, 8 в микрорайоне Рудник имени III Интернационала, в нём будет 170 мест. Второй детский сад на 270 мест возведут в микрорайоне Приречном. Проекты садиков прошли конкурсный отбор и будут включены в госпрограмму, которая сейчас дорабатывается с учётом корректировок нацпроекта.

Также в 2022 году предусмотрено строительство ещё трёх детсадов. Первый детский сад на 270 мест появится в микрорайоне Солнечная долина. Второе дошкольное учреждение на 170 мест — рядом с ТЦ «Кит». Место строительства третьего детсада пока не определено.

«С выбором третьего участка пока возникли сложности, поскольку не все свободные земли, имеющиеся в распоряжении муниципалитета, соответствуют требованиям к уровню доступности, плотности жилой застройки, площади и удалённости от санитарно-защитной зоны промышленных предприятий. Из числа предложенных архитекторами вариантов наиболее подходящей для строительства детского сада на 170 мест признана часть территории бывшей воинской части на Вые», — сказала начальник управления образования Татьяна Удинцева.

Удинцева отметила, что перечисленные районы больше всего нуждаются в дошкольных учреждениях.

Также на заседании выбрали площадку под строительство новой школы на 1200 мест, аналогичной той, которую открыли в микрорайоне Муринские пруды. Современную школу построят за ФОК «Президентский».