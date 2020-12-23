В Нижнем Тагиле открылась винотека с уютным дегустационным залом и большими гастрономическими перспективами

Винотека под вывеской двух брендов FANAGORIA и vino1.ru открылась в выходные на проспекте Ленина в Нижнем Тагиле. Бутик работает по франшизе одного из самых крупных и уважаемых винодельческих предприятий России. Кроме российских, здесь представлены вина и не только из многих других стран, самостоятельным импортом занимается компания, реализующая этот проект.

Сомелье винотеки — Татьяна Попова, известная горожанам по винному ресторану. Она и её команда обещают рассказать о любой позиции на полке интересно, понятно и просто. По её словам, здесь можно подобрать любое вино: в подарок или на каждый день, на корпоратив или для коллекции.

Кроме привычных белых, розовых и красных, здесь можно найти уникальные оранжевые вина, сделанные по древнейшей технологии, необычные синие вина, ставшие модными пару лет назад, португальские зелёные и даже невероятное медное вино. Разнообразно представлены не только цвета, но и сорта и страны.

Идеальной парой к вину является сыр, поэтому вкусные сыры, оливки, пате, шоколад и наполнители для брускет представлены в изобилии. Создатели обещают добавить аквариум с живыми устрицами и запустить кухню с винными сетами.

В винотеке есть уютный дегустационный зал, расположенный на втором этаже. Поэтому в ближайших планах — гастрономические ужины, винные дегустации, музыкальные вечера и поздние завтраки с игристым в солнечных лучах.

К Новому году здесь проводят много акций, в продаже есть подарочные сертификаты и крафтовые деревянные коробки, для которых можно выбрать наполнение.

Винотека расположена по адресу пр. Ленина, 66 и работает с 9:00 до 22:00 каждый день, а в пятницу и субботу — до 23:00.

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