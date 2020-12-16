В Нижнем Тагиле из-за коронавируса отменили зимние смены для школьников в загородных лагерях 

В мэрии Нижнего Тагила решили отменить зимние смены для школьников в загородных оздоровительных лагерях. Причиной тому стал высокий уровень заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в городе, в том числе среди детей. Решение о том, что ЗОЛы этой зимой открывать не будут, приняли в тагильской администрации на днях. Об этом сегодня, 16 декабря, сообщил депутатам думской комиссии по соцполитике руководитель социального блока мэрии Валерий Суров.

«Мы до последнего не принимали решения по загородному оздоровлению. Но после того, как ситуация по заболеваемости изменилась и у нас начали болеть дети, заболеваемость среди детей выросла, было принято решение загородные оздоровительные лагеря в зимние каникулы всё-таки не открывать. Мы обсудили этот вопрос на городском штабе [по коронавирусу] во вторник. Позже в этот же день и областной штаб принял такое же решение — не делать зимние каникулы в лагерях», — отметил Валерий Суров.

Ранее в Нижнем Тагиле также отменили традиционную ёлку мэра. Администрация города решила не рисковать здоровьем детей.