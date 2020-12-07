В Нижнем Тагиле из-за пандемии отменили традиционную ёлку мэра

07.12.2020 17:31
В Нижнем Тагиле впервые за многие годы ежегодная ёлка главы города для одарённых школьников не состоится. Из-за пандемии коронавируса администрация города решила не рисковать здоровьем детей.
Ежегодно перед новогодними каникулами победителей олимпиад и творческих конкурсов, юных спортсменов собирали в ГДДЮТ на большом празднике. Ребята смотрели новогоднее представление и получали поздравления и подарки от главы города. В этом году от такого формата решили отказаться, но талантливые тагильские школьники всё равно получат грамоты и призы.
Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, количество детей и варианты подарков пока обсуждаются.
- Новогодний праздник всё-таки состоится в учреждениях культуры города. Нижнетагильский драматический театр покажет пять любимых сказок, откажется от интермедии у ёлки, но подготовит интересные фотозоны в фойе. В Нижнетагильском театре кукол маленьким зрителям покажут новый музыкальный фольклорный спектакль «Теремок» режиссёра из Санкт-Петербурга Павла Овсянникова. В Новом Молодёжном театре в новогодние праздники можно будет посмотреть музыкальный спектакль «Снегурушка» от московского режиссёра Евгения Балтина и камерный спектакль «Морожены сказки» по произведениям Степана Писахова.
- Решение о проведении новогодних представлений во дворцах культуры и досуговых центрах будет принято после 12 декабря. Новогодние спектакли в ДК состоятся при условии, что их руководители смогут организовать творческую программу без участия маленьких артистов, воспитанников творческих студий и кружков.
- Новогодние представления начнутся в Нижнем Тагиле 22 декабря, а завершатся 9 января 2021 года. В декабре артисты будут играть по два представления, а в январе — по три спектакля в день, рассказали в пресс-службе мэрии.