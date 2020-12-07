В Нижнем Тагиле из-за пандемии отменили традиционную ёлку мэра

В Нижнем Тагиле впервые за многие годы ежегодная ёлка главы города для одарённых школьников не состоится. Из-за пандемии коронавируса администрация города решила не рисковать здоровьем детей.

Ежегодно перед новогодними каникулами победителей олимпиад и творческих конкурсов, юных спортсменов собирали в ГДДЮТ на большом празднике. Ребята смотрели новогоднее представление и получали поздравления и подарки от главы города. В этом году от такого формата решили отказаться, но талантливые тагильские школьники всё равно получат грамоты и призы.

Как пояснили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, количество детей и варианты подарков пока обсуждаются.