В новогоднюю кампанию Нижнетагильский драматический театр покажет сразу пять сказок

Драматический театр Нижнего Тагила в этом году меняет формат новогодней кампании. В театре решили обезопасить маленьких зрителей и их родителей от коронавируса и отказались от традиционных игр у ёлочки, но праздничных сюрпризов всё равно будет достаточно, рассказал «Афише МС» худрук театра Игорь Булыгин.

Первый сюрприз — вместо одной сказки зрителям покажут пять. Это будут спектакли из репертуара театра: «Снежная королева», «Щелкунчик», «Волшебная лампа Аладдина», «Бременские музыканты» и «Летучий корабль».

«Достаточно непонятная и сложная ситуация сложилась из-за пандемии коронавируса. Нам пришлось в этом сезоне изменить традиционную ёлочную кампанию. Мы решили не делать новую сказку, потому что это финансово непростое и недешёвое удовольствие, а отыграть любимые сказки идущего репертуара. Их у нас много, мы выбрали пять. Также у нас будет интермедия, которая обычно проходила у ёлки. В этом году Дед Мороз и Снегурочка будут на сцене, будут творить чудеса вместе с залом. Зрители смогут и попеть, и потанцевать, и в игры поиграть. Надеемся, такой формат понравится зрителям. Но также надеемся, что это первый и заключительный раз — хотелось бы вернуться к традиционным хороводам у ёлки», — рассказывает заслуженный артист РФ художественный руководитель драматического театра Игорь Булыгин.

Также коллектив театра планирует сделать интересные фотозоны в фойе. Здесь появятся лабиринт сказок Пушкина, уголок сказок Бажова, герои сказок Ганса Христиана Андерсена и большой говорящий снеговик.

Новогодние представления будут проходить с 25 декабря по 10 января. Начало спектаклей в 11:00 и 14:00. В этом году все билеты будут с местами. Приобрести их можно только в кассе театра, от онлайн-продаж на спектакли детского новогоднего сезона решили отказаться.