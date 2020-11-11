В новогодние праздники Молодёжный театр покажет музыкальную комедию «Снегурушка»

Артисты Нового Молодёжного театра Нижнего Тагила приступили к работе над новогодним спектаклем «Снегурушка». Пока из-за непростой эпидемиологической обстановки репетиции с московским режиссёром Евгением Балтиным проходят онлайн. Премьера запланирована на 26 декабря.

С Евгением Балтиным тагильчане уже знакомы. Осенью 2019 года созданный им и его коллегами-артистами пацанский #театр_чё показал на сцене Молодёжного театра две постановки. Евгений Балтин — выпускник ЕГТИ, с 2010 года работал артистом в Серовском театре драмы, который раньше возглавляла директор Нового Молодёжного театра Наталия Мозжакова.

В Нижнем Тагиле Балтин ставит современную сказку по пьесе Михаила Бартенева, которую часто играют по всей стране. По сюжету Баба Яга хочет выдать замуж родную дочку Фёклу за жениха своей падчерицы Фени. Чтобы избавиться от соперницы, Баба Яга отправляет её в лес. В лесу живут Водяной и Леший, которые тем временем пребывают в поисках невесты для Деда Мороза.

«История, рассказанная автором, лёгкая, с юмором, понятным и детям, и взрослым. Действующие лица яркие, сказочные, харизматичные. Нам с командой спектакля хочется сделать яркий музыкальный спектакль, который в канун самого волшебного праздника объединит юных и взрослых зрителей Нового Молодёжного театра и станет поводом задуматься о том, как часто мы поступаем несправедливо по отношению к своим близким, как часто мы ставим во главу угла собственные желания, но не думаем о том, чего бы хотелось окружающим. Мы делаем сочинение для семейного просмотра, поэтому мечтаем, чтобы наш спектакль посещали семьи в полном составе, чтобы после захотелось посмотреть друг другу в глаза, сказать какие-то важные и тёплые слова. Мы мечтаем, чтобы спектакль создал то самое новогоднее настроение», — говорит о постановке режиссёр.

Спектакль будет смешным и музыкальным, обещают в театре. Музыку напишет молодой тагильский композитор Vian Pelez, о творчестве которого «Афиша МС» уже рассказывала.

В новогодние праздники Молодёжный театр на Вагонке покажет своим зрителям «Снегурушку» и камерный спектакль «Морожены сказки» по произведениям Степана Писахова.