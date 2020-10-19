В Молодёжном театре готовят камерную сказку о народах севера

В Новом Молодёжном театре Нижнего Тагила идёт работа над камерным спектаклем по сказкам русского писателя, этнографа и художника Степана Писахова. Автор придумывал забавные и ироничные сказки о жителях русского Севера, поэтому вместе с героями постановки маленькие зрители отправятся в путешествие по Архангельскому краю, узнают о жизни и обычаях северных поморов и познакомится с поморским диалектом русского языка.

«Сказок этого автора нет в репертуаре тагильских театров. Это интересные, забавные и колоритные истории. Хоть спектакль и камерный, задача перед творческой командой стоит глобальная – поскольку зал малый и расстояние между зрителями и сценой минимальное, художникам и цехам нужно постараться и достоверно создать фактуру дерева, ткани… Также в спектакле много пластики, есть элементы теневого театра», – интригует директор Молодёжного театра Наталия Мозжакова.

Ставит спектакль «Морожены сказки» (6+) 23-летний режиссёр, студент выпускного курса Российского государственного института сценических искусств Илья Бабушкин. В постановке задействованы четыре артиста. Премьера состоится в «Мамином зале» 4 ноября.

Поскольку «Мамин зал» вмещает 30 человек, билеты стоит приобретать заранее. Сделать это можно в кассах музея или на его сайте.