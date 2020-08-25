Музыкальный фольклорный спектакль увидят зрители Нижнетагильского театра кукол под Новый год

В театре кукол Нижнего Тагила прошёл художественный совет, посвящённый новогодней кампании. Известный режиссёр из Санкт-Петербурга Павел Овсянников поставит музыкальный фольклорный спектакль «Теремок». Он выступит как режиссёр, художник и автор пьесы — история создана по мотивам русской народной сказки «Теремок».

«Теремок» — не первая сказка, которую Павел Овсянников создаст для тагильских зрителей. В репертуаре театра кукол есть костюмированный спектакль-маскарад «Золушка», где он выступил как режиссёр, а также красочные постановки «Коза Дереза» и «Сказка про медвежонка Умку», в которых Павел участвовал как художник-постановщик.

«В театральной версии известной сказки уютный терем для зверят превратится в дом для Времён года. Весна там встретит Лето, а после к ним присоединятся Осень и Зима. В течение истории терем будет расти, меняться, наполняться новыми персонажами. Но самое главное — теремок никто не сломает, ведь, когда заканчивается один год, обязательно наступает новый! Вместе с героями, лесными жителями, зрители не только встретят все сезоны, но и отметят традиционные народные праздники с обрядами, фольклорными песнями, музыкой, костюмами и забавами», — рассказывают в театре.

В постановке будут представлены персонажи разных кукольных систем, артисты будут работать живым планом. Премьера спектакля «Теремок» намечена на конец декабря. Перед спектаклем по традиции гостей встретят костюмированным квестом у новогодней ёлки.