Школьников Свердловской области оставят на дистанте до Нового года

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков на брифинге оперативного штаба по борьбе с COVID-19 заявил, что учеников 6–8-х и 10-х классов школ региона не планируется выводить с дистанционного обучения до Нового года.

По его словам, решение оперативный штаб принял после вывода с дистанта учащихся 9-х и 11-х классов — заболеваемость ковидом среди детей старше 15 лет сразу выросла.

«Возникли проблемы со школьниками, поэтому мы на этот риск не пошли. Скоро каникулы. Мы не считаем целесообразным вывод остальных учащихся на очное обучение. Те классы, которые учатся в школе, будут учиться в школе», — сказал Креков.

Напомним, после осенних каникул школьники неделю находились на дистанционном обучении, после этого оперативный штаб разрешил учиться очно ученикам 1–5-х классов, чтобы их родители могли ходить на работу. Позже с дистанта были выведены ученики 9-х и 11-х классов, так как им надо готовиться к ОГЭ и ЕГЭ.