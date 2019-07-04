В мэрии Нижнего Тагила обсудили проект бюджета на 2020 год

Основные задачи по строительству объектов социальной и транспортной инфраструктуры в 2020 году обсудили в администрации Нижнего Тагила.

Руководители профильных управлений мэрии отчитались перед главой города Владиславом Пинаевым о готовности проектно-сметной документации для начала работ по реализации масштабных строительных проектов.

«По всем обозначенным направлениям и объектам есть понимание в какой стадии находятся проекты, что необходимо ещё сделать, чтобы к сентябрю, когда начнётся работа согласительной комиссии у нас на руках были полные пакеты документов на участие в федеральных и областных программах», - рассказал АН «Между строк» Владислав Пинаев.

Самыми значимыми и ресурсозатратными проектами станут строительство моста через Тагильский пруд и возведение легкоатлетического манежа на Вагонке. Их совокупная стоимость оценивается примерно в 6 млрд рублей. Помимо этого уже в 2020 году начнётся создание современного «Единого многофункционального музейного центра» на базе завода-музея Демидовых.

В следующем году продолжат дорожные работы в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автодороги». В программу попали улицы Окунева, Юности, Кулибина, Горошникова, Черных, Кирова и другие - всего 22 участка, общей протяжённостью 29,7 км.

На 2020 год намечена сдача в эксплуатацию двух детских садов с ясельными группами. А в августе этого года будут готовы положительные заключения государственной экспертизы ещё на три детсада: в микрорайоне «Приречный», по Уральскому проспекту и на улице Сланцевая. Также чиновники отчитались, что уже подготовили документы на получение субсидий из областного и федерального бюджетов на реконструкцию 24 и 85 школы. Не забыли и об учреждениях допобразования - Владислав Пинаев поручил подготовить проект капремонта ГДДЮТ.

Напомним, в 2020 году в Нижнем Тагиле благоустроят пять дворов, облагородят парк Победы на ГГМ и приведут в порядок спортивную площадку на «Девятом посёлке». Также планируется начать масштабную реконструкцию первой очереди ЦПКиО им. Бондина.