Мэрия Нижнего Тагила объявила конкурс на строительство моста через Тагильский пруд за 4 млрд рублей

Мэрия Нижнего Тагила сегодня, 28 июня, объявила дату торгов по строительству моста через Тагильский пруд и сопутствующей дорожной и инженерной инфраструктуры за 3,93 млрд рублей. Конкурсная документация опубликована на официальном сайте госзакупок. Компанию-подрядчика, которая и займётся возведением серьёзной транспортной артерии в городе, определят в августе.

Мост через Тагильский пруд планируют построить к 31 июля 2022 года, к 300-летию города. Он должен быть запроектирован на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Проект уже прошёл государственную экспертизу и получил одобрение жителей Нижнего Тагила на публичных слушаниях. В этом году на начало строительства перехода направят 500 млн рублей. Подтверждены также расходы на возведение транспортной артерии на 2020 и 2021 годы.

«В следующем году на стройку пойдут 900 млн рублей, затем — 1,2 млрд рублей. Общая сумма на три года составит 2,6 млрд рублей», — говорил ранее замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов.

1,3 млрд рублей на строительство моста направит ЕВРАЗ.

Напомним, сейчас тагильская администрация ищет также компанию, которая обеспечит строительный контроль при возведении моста через пруд и сопутствующей дорожной инфраструктуры. За эту услугу чиновники готовы заплатить почти 40,5 млн рублей.

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