Экономика

Мэрия Нижнего Тагила готова заплатить за контроль строительства моста через Тагильский пруд более 40 млн рублей

24.06.2019 13:21
Мэрия Нижнего Тагила готова заплатить за контроль строительства моста через Тагильский пруд более 40 млн рублей

Тагильская администрация готова заплатить за строительный контроль при возведении моста через Тагильский пруд и сопутствующей дорожной инфраструктуры почти 40,5 млн рублей. Соответствующее постановление о закупке опубликовано на официальном сайте города. Конкурсная документация будет размещена на портале госзакупок в ближайшее время. Планируется, что в этом году победившая на торгах компания-подрядчик получит 5,4 млн рублей, в 2020 году — почти 9,8 млн рублей, в 2021 году — 13 млн рублей, в 2022 году — около 12,3 млн рублей.

Мост через Тагильский пруд планируют построить к 31 июля 2022 года. Проект уже прошёл государственную экспертизу и получил одобрение жителей города на публичных слушаниях. Мостовой переход должен быть запроектирован на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков.

Ранее депутаты свердловского Заксобрания одобрили предложенную правительством области корректировку бюджета на 2019 год, которая предусматривает выделение 500 млн рублей на начало строительства моста через Тагильский пруд.

Copyright
Telegram mstrok.ru