Мэрия Нижнего Тагила готова заплатить за контроль строительства моста через Тагильский пруд более 40 млн рублей

Тагильская администрация готова заплатить за строительный контроль при возведении моста через Тагильский пруд и сопутствующей дорожной инфраструктуры почти 40,5 млн рублей. Соответствующее постановление о закупке опубликовано на официальном сайте города. Конкурсная документация будет размещена на портале госзакупок в ближайшее время. Планируется, что в этом году победившая на торгах компания-подрядчик получит 5,4 млн рублей, в 2020 году — почти 9,8 млн рублей, в 2021 году — 13 млн рублей, в 2022 году — около 12,3 млн рублей.

Мост через Тагильский пруд планируют построить к 31 июля 2022 года. Проект уже прошёл государственную экспертизу и получил одобрение жителей города на публичных слушаниях. Мостовой переход должен быть запроектирован на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков.

Ранее депутаты свердловского Заксобрания одобрили предложенную правительством области корректировку бюджета на 2019 год, которая предусматривает выделение 500 млн рублей на начало строительства моста через Тагильский пруд.