Более 240 жителей Нижнего Тагила одобрили строительство моста через Тагильский пруд

241 житель Нижнего Тагила сегодня, 18 июня, одобрил строительство моста через Тагильский пруд, ещё двое воздержались. Публичные слушания прошли только что в Общественно-политическом центре на пр. Ленина, 31. В них приняли участие мэр Владислав Пинаев, спикер и депутаты гордумы, чиновники, представители политических партий и оппозиционных общественных объединений, а также простые тагильчане.

Обычно в малом зале проводятся слушания по принятию бюджета на год, участников и слушателей собирается немного. Но в этот раз количество зарегистрировавшихся на мероприятие тагильчан превысило 200 человек, мест в помещении для всех не хватило, пришлось устанавливать дополнительный ряд стульев. Некоторые жители стояли у стены, в зале было душно. В итоге во время обсуждений одному из мужчин стало плохо и он потерял сознание, пришлось вызвать скорую. Для обеспечения дополнительной безопасности в здание ОПЦ на дежурство было направлено несколько сотрудников полиции. Ранее такого количества правоохранителей во время обсуждений не наблюдалось, отмечает журналист АН «Между строк».

Перед слушаниями всем участникам показали небольшой фильм, чтобы жители города знали, как будущий мост через Тагильский пруд будет выглядеть в дневное и ночное время. О проекте и его особенностях присутствующим рассказал инженер «Уралгипротранса» Пётр Евдокимов. Он отметил, что после строительства ещё одной транспортной артерии в городе «не менее 30–50% автомобилей, которые передвигаются через центр, уйдут на мост».

Председатель Общественной палаты города ветеран ЕВРАЗ НТМК Михаил Аршанский напомнил аудитории, что металлургический холдинг направит 1,3 млрд рублей на строительство мостового перехода. Аршанский отметил, что поддерживает строительство новой транспортной артерии в городе и рад тому, что мечта многих тагильчан наконец осуществится. Один из горных инженеров порекомендовал властям Нижнего Тагила провести дополнительную экспертизу проекта перед строительством моста, так как в месте будущего создания объекта есть определённые тектонические разломы. Проект, по мнению специалиста, вызывает серьёзные сомнения, есть риск дальнейшего обрушения строения. В «Уралгипротрансе» в ответ на критику сообщили, что они «не самоубийцы», а компания — «не шарашкина контора». Сейсмическая активность в зоне строительства моста возможна, но небольшая. Положительное заключение госэкспертизы получено, состояние объекта будет зависеть в том числе от соблюдения правил его эксплуатации. Председатель ТОС «Пограничный» Михаил Карпов вспомнил о дорожном коллапсе из-за остановки трамвайного сообщения между центром и Гальянкой и отметил, что мост станет дополнительной и спасительной дорогой для многих, в том числе для пожарных в случае возникновения каких-либо непредвиденных ситуаций.

Владислав Пинаев поблагодарил всех за участие в слушаниях и пообещал, что переход через пруд будет обязательно возведён. Мост через Тагильский пруд планируют построить к 31 июля 2022 года. Проект уже прошёл государственную экспертизу. Мост должен быть запроектирован на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков.

Ранее депутаты свердловского Заксобрания одобрили предложенную правительством области корректировку бюджета на 2019 год, которая предусматривает выделение 500 млн рублей на начало строительства моста через Тагильский пруд.