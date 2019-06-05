Свердловские депутаты одобрили выделение 500 млн рублей на строительство моста через Тагильский пруд

Депутаты свердловского Заксобрания одобрили предложенную правительством области корректировку бюджета на 2019 год, которая предусматривает выделение 500 млн рублей на начало строительства моста через Тагильский пруд. Закладка первого камня в основание будущей транспортной артерии состоится уже 11 августа, в День города.

«Нашему городу одобрили выделение средств на возведение моста через Тагильский пруд также на 2020–2021 годы, — отметил замглавы по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов. — В следующем году на стройку пойдут 900 млн рублей, затем — 1,2 млрд рублей. Общая сумма на три года составит 2,6 млрд рублей. Подтверждение финансирования означает, что теперь мы можем начать готовить конкурс на заключение долгосрочного контракта по строительству моста».

Мост через Тагильский пруд планируют построить к 31 июля 2022 года. Проект прошёл государственную экспертизу. Мост должен быть запроектирован на участке от кольца на пересечении Уральского и Октябрьского проспектов до Южного подъезда к Нижнему Тагилу в районе Ключиков. Закладка первого камня в основание моста через Тагильский пруд состоится в День города (11 августа). 1,3 млрд рублей на строительство мостового перехода направит ЕВРАЗ.

18 июня с 10:00 до 12:00 в Общественно-политическом центре (Ленина, 31) пройдут общественные слушания по строительству моста через Тагильский пруд. Все желающие принять в них участие приглашаются в зал заседаний, для регистрации с собой необходимо взять паспорт.

Отметим, после получения дополнительных средств расходная часть бюджета Нижнего Тагила составит 14,2 млрд рублей. Это почти на 2 млрд рублей меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. В пресс-службе мэрии АН «Между строк» сообщили, что Нижний Тагил получит от областного правительства также свыше 200 млн рублей на снижение кредиторской задолженности и почти 80 млн рублей на мероприятия по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Дополнительные средства выделены также для социальных учреждений города — после начала мусорной реформы им приходится платить за обращение с твёрдыми коммунальными отходами более крупные денежные суммы.