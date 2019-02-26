В голосовании за проекты благоустройства на 2020 год в Нижнем Тагиле победил парк им. Бондина

В Нижнем Тагиле завершено рейтинговое голосование по выбору первоочередных объектов благоустройства на 2020 год, сообщает пресс-служба мэрии.

Голосование в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» стартовало в январе 2019 года. На обсуждение, проходившее на официальном сайте города и в группах в социальных сетях, было выставлено восемь территорий. Победителем рейтинга стал парк культуры и отдыха им. А. П. Бондина (13 923 голоса). Второй, с результатом 10 874 голоса, — парк Победы на Гальяно-Горбуновском массиве. На третьем месте сквер Нижне-Выйский (2 804 голоса). Все они вышли во второй тур народного голосования, который состоялся с 16 по 25 февраля.

Решение тагильчан будет документально оформлено на заседании общественной комиссии, которое состоится 28 февраля. Далее итоги рейтингового голосования направят для рассмотрения и утверждения объёмов финансирования в Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области.

Напомним, для Нижнего Тагила это уже второе рейтинговое голосование. Впервые решение о пространственном развитии города тагильчане приняли в марте 2018 года. Проект-победитель — I очередь парка «Народный» — был обустроен в рамках программы в прошлом году, в мае этого года начнётся реконструкция центра семейного отдыха в ТОС «Пограничный» и Пионерского сквера в Дзержинском районе.