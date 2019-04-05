Проект масштабной реконструкции главного здания музея-заповедника сделает компания из Казани

Научно-проектную документацию и архитектурно-художественный проект реконструкции комплекса зданий на проспекте Ленина, 1а разработает ООО СК «Строй Мир Реконструкция» из Казани. За эту работу мэрия заплатит подрядчику 39 млн рублей из местного бюджета.

Подрядчик должен провести ряд исследований: историко-архитектурные, археологические, а также инженерные изыскания. Необходимо будет также определить границы территории музейного комплекса. В архитектурно-художественном проекте будут предложены варианты для реставрации здания и благоустройства пространства возле музея, в том числе внутреннего дворика. Разработать научно-проектную документацию и получить положительное заключение госэкспертизы необходимо до 1 сентября 2019 года, на подготовку архитектурно-художественного проекта даётся больше времени — до 2022 года.

Дизайн-проект реконструкции комплекса зданий музея-заповедника «Горнозаводской Урал» на проспекте Ленина, 1а мэрия опубликовала в ноябре 2018 года. Тогда сообщалось, что после реконструкции комплекс станет многофункциональным музейным центром. В здании главного управления Горнозаводским округом Демидовых планировалось организовать более десяти экспозиций, установить лифты. На цокольном этаже хотели разместить кафе, сувенирную лавку, хранилище, экспозицию музея древней истории Тагильского края.

Сегодня на международной туристской выставке «Лето-2019» замглавы администрации Нижнего Тагила по финансово-экономической политике Алексей Бурдилов рассказал о планах по развитию промышленного туризма в городе. Сейчас прорабатываются разные варианты открытия доступа на завод имени Куйбышева для массовых посещений туристов.