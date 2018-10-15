Лайтбоксы с фотографиями и бинокли дополненной реальности. Мэрия Нижнего Тагила представила проект реконструкции музея-заповедника «Горнозаводской Урал»

Мэрия Нижнего Тагила разместила на официальном сайте города проект реконструкции зданий музея-заповедника «Горнозаводской Урал». 48 миллионов рублей на подготовку проектно-сметной документации и архитектурно-художественного проекта будут заложены в бюджет города уже на 2019 год. Планируется, что в ближайшие годы в Тагиле появится многофункциональный музейный комплекс, который станет визитной карточкой второго по величине города Свердловской области.

На эскизах, представленных на официальном сайте, видны отреставрированные здания главного управления Горнозаводским округом Демидовых и музейно-библиотечного центра, а также музей «Дом управляющего».

В здании главного управления Горнозаводским округом Демидовых планируется организовать более десяти экспозиций, установить лифты и отвечающие всем необходимым требованиям туалеты. На цокольном этаже будут располагаться кафе, сувенирная лавка, хранилище, экспозиция музея древней истории Тагильского края. Основа последнего — находки из археологических раскопок стоянки Полуденки, VI Береговой стоянки и исследований Горбуновского торфяника, а также предметы быта древнего народа манси. В музее также будут использованы объёмные карты, макеты, дополненные видеопроекцией, лайтбоксы с фотографиями и инфографика на стекле.

«Малахитовый зал отличается от остальных своим фантазийным оформлением. У посетителя должно создасться ощущение, что он попал в волшебную шкатулку. Экспозиция предлагает познакомиться с уникальными изделиями из малахита, а также узнать всё об этом минерале через инфографику и интерактивные приложения, встроенные в стенды. В зале “Нижний Тагил сегодня-завтра” на полу нанесена карта города и окрестностей. Вертикальные метки рассказывают подробно о городских объектах, часть меток содержит бинокли дополненной реальности», — говорится в проекте.

В «Доме управляющего» жители и гости города смогут побывать в каретной, людской и портретной комнатах, будуаре и бальном зале. Там также будут организованы зал интерактивных программ, столовая, галерея.

Чиновники предлагают всем желающим познакомиться с проектом реконструкции зданий музея-заповедника «Горнозаводской Урал» и оставить свои предложения или замечания на сайте города с помощью специальной веб-формы.