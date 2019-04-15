В Магнитогорске задержали друга погибших при взрыве маршрутки 1 января

В Магнитогорске задержали Вадима (Асхаба) Абаева, бывшего коллегу трёх человек, погибших при взрыве маршрутки 1 января, пишет 74.ru.

По словам отца Вадима Абаева Сергея, в конце марта к его сыну пришли люди в масках и с автоматами, которые увезли Вадима из Магнитогорска в Челябинск, где он сейчас находится в СИЗО. Задержанного обвиняют в хранении наркотиков, однако Абаев-старший связывает рейд сотрудников ФСБ с взрывом маршрутки в начале января — его сын работал и дружил с тремя людьми, которые в ней находились. Кроме того, по информации издания, сотрудники правоохранительных органов ищут Арсена Абитова, младшего брата одного из пассажиров маршрутки.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома, погибли 39 человек. По официальным данным, причиной случившегося стала утечка газа. Znak.com, 74.ru и проект Baza писали о том, что взрыв в доме был терактом. 1 января в городе взорвалось маршрутное такси. СМИ связывали взрыв маршрутного такси с обрушением подъезда: по их версии, в машине находились террористы, организовавшие атаку. Власти эту версию опровергали. Позже в январе ответственность за взрыв в подъезде взяла на себя запрещённая террористическая организация «Исламское государство», однако в СКР призвали не верить этим заявлениям.