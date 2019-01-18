СМИ: Боевики планировали серию взрывов в Магнитогорске в новогоднюю ночь

К взрыву в жилом доме Магнитогорска причастны Махмуд Джумаев, Алишер Каимов и Альмир Абитов, которые около полугода готовились к терактам в новогодние праздники, сообщает интернет-издание Baza.

По данным издания, Джумаев, Каимов и Абитов, вдохновившиеся идеями запрещённой в России группировки ИГИЛ, готовили серию терактов в новогоднюю ночь, первые взрывы должны были прозвучать в людных местах с началом новогоднего салюта, а взрыв квартиры планировался как завершение серии. Однако по неизвестным причинам подготовленное к взрыву устройство, находившееся в снимаемой боевиками квартире, сработало раньше запланированного. Предположительно, это произошло из-за случайного звонка на мобильный телефон, использованный в устройстве, либо из-за ошибки сборки бомбы.

По данным издания, после поднявшегося ажиотажа и введения усиленных мер безопасности Джумаев, Каимов и Абитов пытались покинуть место происшествия на «Газели», принадлежащей одному из них, однако погибли при попытке их задержания. Позже у их родственников взяли образцы ДНК для опознания, однако о результатах экспертизы пока нет данных.

Напомним, взрыв в Магнитогорске произошёл 31 декабря, погибли 39 человек. По официальной информации, причиной ЧП стал взрыв бытового газа. 1 января недалеко от места взрыва сгорела «Газель», причиной её возгорания назвали неисправность газового баллона.

Накануне ночью стало известно, что ответственность за взрывы взяла запрещённая в России группировка ИГИЛ. Своё долгое молчание исламисты объяснили «соображениями безопасности тех, кто устроил теракт».