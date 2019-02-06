Baza: Мужчины из сгоревшей в Магнитогорске маршрутки были застрелены

Трое мужчин, ехавших во взорвавшейся вечером 1 января в Магнитогорске маршрутке, были застрелены, со ссылкой на данные судебно-медицинской экспертизы пишут журналисты проекта Baza (бывшие сотрудники Mash и Life).

«Судмедэксперты выяснили причину смерти троих мужчин, чьи тела были найдены в сгоревшей маршрутке в Магнитогорске. Все трое погибли от огнестрельных ранений. Важный момент: согласно заключению экспертов, все ранения были получены прижизненно. Когда машина загорелась и взорвалась, люди были уже мертвы», — сообщает издание.

Ранее Znak.com сообщал, что спустя сутки после взрыва 31 декабря многоквартирного дома в Магнитогорске в городе взорвалась пассажирская «Газель», в которой погибли три человека. Следственные органы, заявляя о расследовании причин обрушения дома, до настоящего времени полностью игнорируют запросы СМИ о причинах ЧП с маршруткой и о личностях ехавших в ней людей. По одной из версий, в «Газели» могли ехать мужчины, причастные к экстремистской и террористической деятельности, а взрыв в ней произошёл во время перестрелки с силовиками. Кроме того, без официального ответа остался факт обнаружения утром 1 января в урне около торгового центра «Континент» предмета, похожего на самодельное взрывное устройство.