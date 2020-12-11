В колониях Нижнего Тагила ввели полный карантин по коронавирусу

В 14 учреждениях, подконтрольных главному управлению ФСИН на территории Свердловской области, вводятся ограничения из-за распространения коронавируса, гриппа и ОРВИ, сообщает пресс-служба ведомства.

С 10 декабря карантин введён в ФКУ СИЗО-1, ФКУ СИЗО-3, ФКУ СИЗО-5, ИК-10, ИК-12, ИК-13, ИК-19, ИК-24, ИК-46, ИК-53, ИК-55, Дом ребёнка, ФКУ КП-59, филиале Областной больницы № 2 ФКУЗ МСЧ-66 ФСИН России. Во всех перечисленных учреждениях дезинфицируют посылки для заключённых, обеззараживают воздух, а сотрудников с признаками ОРВИ или гриппа не допускают к работе.

«Ограничены все посещения представителями федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, общественных наблюдательных комиссий и иными лицами», — добавили в пресс-службе ФСИН.

Ранее, в конце ноября, сообщалось о вспышке коронавируса у сотрудников больниц ГУФСИН в Екатеринбурге. Руководство главного управления ФСИН по Свердловской области отрицало факт массового заболевания заключённых и медиков.