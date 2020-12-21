В Госдуме предложили запретить мат, критику государства и призывы к митингам в соцсетях

Депутаты Госдумы Александр Хинштейн и Сергей Боярский предложили обязать соцсети блокировать посты, в которых в неприличной форме демонстрируется «явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ», со ссылкой на источники в парламенте пишет ТАСС.

Инициатива оформлена как поправки ко второму чтению законопроекта о регулировании соцсетей, который внесли в парламент ещё в 2017 году Сергей Боярский и Андрей Альшевских; законопроект был широко раскритикован, прошёл первое чтение и с тех пор был отложен на неопределённый срок.

Помимо блокировки постов с неуважением к органам госвласти, поправки Хинштейна — Боярского предусматривают ограничение доступа к постам с призывами к массовым беспорядкам, экстремизму, а также к участию в несогласованных публичных мероприятиях. Владелец соцсети будет обязан «незамедлительно принять меры по ограничению доступа к противоправной информации», а если он не в состоянии сам разобраться, является ли информация незаконной, — обратиться в Роскомнадзор, и уже это ведомство примет окончательное решение.

Также депутаты запрещают распространять в соцсетях информацию «с целью опорочить гражданина или отдельные категории граждан» по признакам пола, возраста, расовой или национальной принадлежности, языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их политическими убеждениями» и соблюдать законы, связанные с выборами. Если чьи-то интересы были ущемлены, депутаты предлагают сразу обращаться в суд с исками против владельцев соцсетей, чтобы те возмещали истцам убытки и компенсировали моральный ущерб.

То, что Хинштейн и Боярский предложили свои поправки ко второму чтению, означает, что Госдума рассмотрит документ в самое ближайшее время: поправки уже одобрил профильный комитет Госдумы по информационной политике.

Соавтор инициативы Александр Хинштейн заявил, что не считает предложенную поправку репрессивной.