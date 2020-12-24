В думе Асбеста произошла потасовка депутатов. Глава фракции КПРФ обратилась в полицию

В городской думе Асбеста произошла потасовка между представителями фракции «Единая Россия» и депутатами от КПРФ, сообщила Ura.ru глава местных коммунистов Наталья Крылова.
По её словам, лидер фракции единороссов Дмитрий Александрин ударил её на заседании думы.
«А также главный единоросс Дмитрий Александрин в момент заседания думы самовольно забрал у депутата Евгения Шабанова личный мобильный телефон, которым Шабанов фиксировал нарушения в думе при голосовании единороссов по бюджету 2021 года. Александрин разбил телефон Шабанова, выбросив его в окно. Также напал на депутата Шабанова, у которого тоже имеются телесные повреждения», — рассказала Наталья Крылова.
Она написала заявление в полицию, после чего отправилась в горбольницу Асбеста. В настоящее время сотрудники ГУ МВД по области проводят проверку обстоятельств инцидента для принятия процессуального решения.
Дмитрий Александрин заявил, что информация его коллеги не соответствует действительности.
«Коммунисты пытались сорвать думу по принятию бюджета. Ничего у них не вышло. Да, они пытались чего-то там толкаться, но никто никого не бил, это полная ерунда», — прокомментировал глава фракции «Единая Россия».