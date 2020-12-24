В думе Асбеста произошла потасовка депутатов. Глава фракции КПРФ обратилась в полицию

В городской думе Асбеста произошла потасовка между представителями фракции «Единая Россия» и депутатами от КПРФ, сообщила Ura.ru глава местных коммунистов Наталья Крылова.

По её словам, лидер фракции единороссов Дмитрий Александрин ударил её на заседании думы.

«А также главный единоросс Дмитрий Александрин в момент заседания думы самовольно забрал у депутата Евгения Шабанова личный мобильный телефон, которым Шабанов фиксировал нарушения в думе при голосовании единороссов по бюджету 2021 года. Александрин разбил телефон Шабанова, выбросив его в окно. Также напал на депутата Шабанова, у которого тоже имеются телесные повреждения», — рассказала Наталья Крылова.

Она написала заявление в полицию, после чего отправилась в горбольницу Асбеста. В настоящее время сотрудники ГУ МВД по области проводят проверку обстоятельств инцидента для принятия процессуального решения.

Дмитрий Александрин заявил, что информация его коллеги не соответствует действительности.