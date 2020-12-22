В аварии на Уральском проспекте пострадали мама с ребёнком

Сегодня, 22 декабря, два автомобиля врезались друг в друга на Уральском проспекте у дома № 42. В ДТП пострадали мама с ребёнком.

45-летняя женщина на Toyota выезжала со двора на шоссе. При повороте налево она не уступила дорогу автомобилю Daewoo Matiz, в котором находилась 38-летняя женщина с 7-летним ребёнком. В результате аварии они получили незначительные ушибы.

«На момент ДТП мама везла ребёнка в школу. Пострадавший​ мальчик перевозился на заднем пассажирском сиденье, пристегнутый ремнём безопасности автомобиля. Благодаря тому, что ребёнок перевозился без нарушений ПДД, он получил незначительные травмы», — добавили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

​​Госавтоинспекция напоминает водителям, что при выезде на дорогу с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу другим авто и пешеходам, движущимся по шоссе.