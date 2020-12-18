Улицы на территории «Уралвагонзавода» назвали в честь выдающихся заводчан

Сегодня, 18 декабря, на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле три улицы назвали в честь выдающихся заводчан-руководителей. На торжестве выступил генеральный директор концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов и глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Одну из улиц назвали в честь Дмитрия Лоренцо, который с 1935 по 1959 год был главным конструктором УВЗ по вагоностроению. Вторую — в честь Ивана Крутякова, который в 1970-х годах работал директором предприятия. Ещё одну улицу назвали именем бывшего главного конструктора по криогенной технике Мефодия Веремьева.

«Сегодняшним событием мы отдаём честь и прославляем память наших старших поколений. Особенно важно, что это мероприятие проходит в год 100-летия отечественного танкостроения, накануне 2021 года, года празднования 85-летия “Уралвагонзавода”», — сказал генеральный директор УВЗ Александр Потапов.

Дату для торжества УВЗ выбрал неслучайно. 18 декабря 1941 года на заводе собрали первый танк Т-34. 18 декабря 1957-го Мефодию Веремьеву присудили Ленинскую премию, которая считалась очень престижной. В этот же день в 2008-м УВЗ отправил РЖД первые инновационные вагоны 12-196-01.