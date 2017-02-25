Суд приказал уничтожить диплом депутата Заксобрания Гаффнера

Диплом депутата Заксобрания Свердловской области Ильи Гаффнера о получении степени Master of Business Administration подлежит уничтожению, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе областной прокуратуры. В сентябре 2016 года Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга по требованию ведомства признал недействительным диплом парламентария о прохождении образовательной программы в Урало-Сибирском институте бизнеса. Ответчик подал апелляцию в Свердловский областной суд, но тот оставил её без удовлетворения. Сейчас Гаффнер должен вернуть свой диплом в институт бизнеса для уничтожения.

«Гаффнеру была присвоена квалификация в области общего менеджмента дополнительно к квалификации "инженер", присвоенной на основании диплома о высшем профессиональном образовании Уральского государственного технического института по специальности "технолог машиностроения". Вместе с тем, согласно информации УрФУ им. Б. Н. Ельцина, являющегося правопреемником УГТУ, Гаффнер в списках выпускников не значится, диплом ему не выдавался. В связи с чем прокуратура Октябрьского района г. Екатеринбурга направила исковое заявление в суд о признании недействительным диплома о дополнительном (к высшему) образованию, выданного Урало-Сибирским институтом бизнеса», – уточнили в прокуратуре.

До этого Гаффнер уверял, что «учился в институте и окончил его с отличием».

Напомним, 18 сентября Илью Гаффнера избрали депутатом Заксобрания Свердловской области от Белоярского избирательного округа. Политик принял решение участвовать в выборах как самовыдвиженец после того, как в июле лидер свердловских единороссов Виктор Шептий заявил об исключении его из списка кандидатов в Заксобрание, несмотря на победу Гаффнера на праймериз ЕР в Белоярском округе.

Ранее Илья Гаффнер покинул пост главы партийного проекта «Народный контроль» и был выведен из политсовета регионального отделения. Это было связано с рядом негативных поводов. В ходе одного из рейдов по магазинам в рамках проекта «Единой России» он посоветовал россиянам в кризис «меньше питаться». В октябре прошлого года депутат вновь стал участником скандала, когда его сын был задержан за кражу колёс. В декабре 2015 года стало известно, что Гаффнер написал заявление об отставке с поста главы комитета по агропромышленной политике в свердловском Заксобрании. Также арбитражный суд региона принял решение о признании Гаффнера банкротом, в отношении него было открыто конкурсное производство. После этого прокуратура обвинила депутата в том, что он скрыл свою парламентскую зарплату от финансового управляющего.

Агентство новостей «Между строк»