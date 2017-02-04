Суд отменил запрет мэрии Нижнего Тагила на рекламу магазина халяльных продуктов

Суд удовлетворил жалобу предпринимателя из Нижнего Тагила по поводу демонтажа информационных стендов возле магазинов «Равис» и «Халяль», которые, в частности, торгуют халяльными продуктами (разрешёнными для мусульман по канонам Ислама. – Прим. ред.). Чиновники тагильской мэрии настаивали, что конструкции являются рекламой и установлены незаконно, а потому должны быть сняты. Владелец сначала пытался оспорить это постановление в Арбитражном суде, проиграл дело и подал апелляцию. 1 февраля суд постановил: информация на стендах не является рекламой.

«Позиции сторон расходятся в оценке размещённой на панно информации, – отмечается в судебном постановлении. – Администрация считает информацию рекламной из-за её размещения на фасаде первого этажа и её крупного размера. […] Панно содержит яркие и крупные изображения продуктов питания в фирменных упаковках с логотипом "Равис" и "Халяль", а также рекламный слоган "Вкусно есть – легко готовить!". По мнению апелляционного суда, спорная информация не содержит сведений рекламного характера, подпадающих под действие закона "О рекламе", так как спорная конструкция содержит информацию о различных товарах, без выделения конкретного товара, его характеристик, сведений о нём; расположена в месте фактического нахождения магазина, где непосредственно осуществляется реализация товаров. Информация направлена на информирование граждан об ассортименте реализуемого в магазине товара; размещение такой информации в указанном месте не преследует целей, связанных с рекламой».

Кроме того, судом было установлено, что надпись на вывеске «Вкусно есть – легко готовить» – зарегистрированный товарный знак, а значит, претензии тагильской мэрии к нему не обоснованы.

Это далеко не первое признание предписаний администрации Нижнего Тагила о демонтаже якобы рекламных конструкций незаконными. Напомним, в 2015 году подобное предписание было оспорено компанией «Газпромнефть-Урал», суд встал на сторону нефтяников. На том процессе судья в качестве доводов неправомерности действий чиновников приводил «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций» от Минэнерго. Но руководитель аппарата администрации города и куратор скандального «Агентства рекламно-информационного содействия» (АРИС) Андрей Ленда, выписывающий данные предписания, вероятно, решил попытать счастье ещё раз, невзирая на федеральные установки. Следом свои фирменные флаги отстоял «Лукойл-Пермьнефтепродукт».

В 2016 году в Нижнем Тагиле прошла одна из самых дорогих избирательных кампаний по выборам в Госдуму и Заксобрание в масштабах Уральского федерального округа. В этот период на рекламных щитах города было размещено более сотни плакатов политической направленности. Тагильские кандидаты потратили на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов, по данным Облизбиркома и ТИКов, более 10 млн рублей. Собеседники в партиях, представляющих так называемую системную оппозицию, рассказали АН «Между строк», что все контакты с рекламными агентствами осуществлялись только через Андрея Ленду, а чиновник лично цензурировал содержание политической рекламы. Несмотря на это, в конце 2016 года АРИС отчитался лишь о 4,8 тысячи рублей, которые ему удалось заработать. В годовом плане по доходам значилась сумма в 12 млн рублей.

Депутаты гордумы по предложению вице-спикера Леонида Мартюшёва попросили разъяснить ситуацию главу города Сергея Носова, однако вместо ответа от мэра получили, как выразился депутат Владимир Щетников, «очередной плевок» от Андрея Ленды. Чиновник заявил, что в 2016 году было объявлено два конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, но они не состоялись из-за отсутствия заявок на участие. Тогда недовольные ответом Ленды парламентарии попросили проверить финансовую деятельность АРИСа сотрудников прокуратуры, полиции и Антикоррупционного комитета. В конце декабря Сергей Носов заявил АН «Между строк», что «АРИС не ведёт рекламной деятельности и у него никогда не было такой задачи – зарабатывать деньги на рекламе».

Согласно схеме размещения рекламных конструкций, опубликованной на официальном сайте города, всего в Нижнем Тагиле 912 мест для размещения щитов, светодиодных экранов и коробов. Почти все они заняты, хотя ни одного аукциона по их аренде за последние годы не проводилось.

25 января руководитель прокуратуры Ленинского района Владимир Мартынов сообщил, что в деятельности АРИС были обнаружены первые нарушения.

26 января мэр города Сергей Носов подтвердил на заседании гордумы, что чиновники «пошли навстречу» компаниям, «подарившим» два года назад городу рекламные щиты, и передали им конструкции в безвозмездное пользование без аукционов. Характер договорных отношений с этими фирмами мэр не объяснил, заявив, что интерес СМИ и депутатов в рекламном рынке является «политической заказухой», а сам он «не хочет в этой грязи копаться».

Агентство новостей «Между строк»