Сергей Носов: Агентство Андрея Ленды и город Нижний Тагил не должны зарабатывать на рекламной деятельности

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов прокомментировал конфликт между депутатами местной думы и Андреем Лендой (руководителем аппарата администрации и куратором рекламного рынка в городе). Ранее председатель Нижнетагильской гордумы Александр Маслов сообщил, что планирует обратиться в прокуратуру Ленинского района и полицию с требованием проверить финансовую деятельность скандально известного МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия» (АРИС).

«Это их право написать в прокуратуру, пусть проверяют, – отметил Сергей Носов. – Я считаю, что деятельность АРИСа положительна. Если бы кто-нибудь хоть в чём-то разбирался, что не помешало бы, то знал, что АРИС не ведёт рекламной деятельности и у него никогда не было такой задачи – зарабатывать деньги на рекламе. Кроме того, зарабатывание на рекламе не является основной функцией или основным видом деятельности и для самого города».

В 2016 году в Нижнем Тагиле прошла одна из самых дорогих избирательных кампаний по выборам в Госдуму и Заксобрание в масштабах Уральского федерального округа. В этот период на рекламных щитах города было размещено более сотни плакатов политической направленности. Тагильские кандидаты потратили на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов, по данным Облизбиркома и ТИКов, более 10 млн рублей. Собеседники в партиях, представляющих так называемую системную оппозицию, рассказали АН «Между строк», что все контакты с рекламными агентствами осуществлялись только через Андрея Ленду, а чиновник лично цензурировал содержание политической рекламы. Несмотря на это, в конце 2016 года АРИС отчитался лишь о 4,8 тысячи рублей, которые ему удалось заработать. В годовом плане по доходам значилась сумма в 12 млн рублей.

Депутаты гордумы по предложению вице-спикера Леонида Мартюшёва попросили разъяснить ситуацию главу города Сергея Носова, однако вместо ответа от мэра получили, как выразился депутат Владимир Щетников, «очередной плевок» от Андрея Ленды. Чиновник заявил, что в 2016 году было объявлено два конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, но они не состоялись из-за отсутствия заявок на участие. Недовольные ответом Ленды парламентарии решили попросить проверить финансовую деятельность АРИСа сотрудников прокуратуры, полиции и Антикоррупционного комитета. Спикер гордумы Александр Маслов уже подготовил все необходимые документы.

Согласно схеме размещения рекламных конструкций, опубликованной на официальном сайте города, всего в Нижнем Тагиле 912 мест для размещения щитов, светодиодных экранов и коробов. Почти все они заняты, хотя ни одного аукциона по их аренде за последние годы не проводилось.

Агентство новостей «Между строк»