Сотрудник полиции помог тагильчанке с детьми, у которой в мороз сломалась машина

В Нижнем Тагиле полицейский пришёл на помощь женщине с детьми, чья машина сломалась на дороге.

Как рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», капитан полиции Сергей Шаронин рано утром 19 декабря ехал на службу. В районе посёлка Сухоложского на улице Цементной на обочине дороги мужчина заметил легковой автомобиль с открытым капотом и включённой аварийной сигнализацией. Оказалось, у женщины по дороге сломалась машина и вот уже 40 минут она вместе с детьми ждала помощи, но никто из проезжающих автомобилей не останавливался.

«Сергей тут же усадил детей в свою машину, чтобы те смогли согреться, а сам попытался найти поломку. Минут 20 потребовалось сотруднику полиции, чтобы разобраться, устранить неисправность и завести машину», — рассказали в ведомстве.

После женщина поблагодарила спасителя в социальных сетях и направила начальнику МУ МВД России «Нижнетагильское» полковнику Ибрагиму Абдулкадырову письмо, в котором рассказала о поступке капитана Шаронина.