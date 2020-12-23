Сотрудник ФБК Руслан Шаведдинов, служивший на Новой Земле, вернулся из армии

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов вернулся из армии — самолёт с оппозиционером приземлился в московском аэропорту «Домодедово», пишет «Медиазона».

«Я рад всех видеть безумно. Рад вернуться в Москву. Это самый лучший город. Ты видишь, я стою перед тобой полностью здоровый и счастливый, и всё со мной хорошо. На самом деле, тьфу-тьфу, я год провёл без болячек», — сказал Шаведдинов.

Напомним, в конце 2019 года у Шаведдинова дома прошёл обыск. Позже стало известно, что следственные действия проходили в рамках следствия по делу об отмывании денег.

24 декабря в ФБК сообщили, что Шаведдинов находится на архипелаге Новая Земля, где он будет служить в армии, и назвали случившееся похищением. Письма и телеграммы, которые друзья и журналисты пытались отправить Шаведдинову, возвращались отправителям. Также выяснилось, что в военной части Шаведдинов может разговаривать по телефону только в присутствии офицеров и по громкой связи.

В части Шаведдинов подал иск об отсутствии питьевой воды на месте службы, но Архангельский гарнизонный суд вынес решение оставить его на месте службы.