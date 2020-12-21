Снегопады в Нижнем Тагиле продлятся до конца недели. В ГИБДД просят быть внимательнее на дорогах 

В начале недели в Свердловской области ожидаются морозные ночи и осадки в виде снега. По прогнозам Гидрометцентра РФ, снег будет идти сегодня, 21 декабря, а также 25, 26 и 27 декабря. С 22 декабря ожидается потепление до 5–9 градусов ниже ноля днём.

В связи с изменением погодных условий ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдать правила ПДД и быть предельно внимательными на дорогах.

«Обращаемся к автомобилистам с призывом соблюдать осторожность и быть предельно внимательными на дороге, выбирать безопасный скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным условиям, избегать резкого маневрирования и торможений, соблюдать безопасную дистанцию и интервал между транспортными средствами. Начинающим водителям рекомендуем воздержаться от поездок на дальние расстояния», — говорят в отделении пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила.

Пешеходам тоже нужно быть внимательнее во время снегопадов. Прежде чем перейти проезжую часть, несколько раз посмотрите по сторонам, убедитесь в том, что автомобиль остановился и пропускает вас. В тёмное время суток госавтоинспекторы рекомендуют использовать световозвращающие элементы на одежде.