Сегодня вечером в Нижний Тагил придут морозы

Сегодня, 24 декабря, в Нижнем Тагиле столбики термометров опустятся до –18 градусов. Также ожидается снег. Ночью похолодает до –23 градусов.

В ближайшие сутки вместо тёплой и пасмурной погоды на Средний Урал придут 20-градусные морозы и снегопад. 25 декабря температура воздуха днём опустится до –11…–16 градусов, в восточной части и на севере Свердловской области будет холоднее — до –26 градусов. Ночью, по прогнозам синоптиков, ударят морозы до 22–27 градусов ниже ноля.

В субботу, 26 декабря, столбики термометров поднимутся до –11...–14 градусов.