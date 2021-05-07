Reuters: Кремль считает единственным оставшимся «оружием» команды Навального «Умное голосование»

Единственным политическим оружием, которое осталось у команды Алексея Навального, в глазах Кремля является стратегия «Умного голосования» на выборах в Госдуму в сентябре, со ссылкой на три источника, близких к Кремлю, пишет Reuters.

При этом один из источников заявил, что выборы будут «упражнением по перетасовке одной и той же колоды карт, контролируемых Кремлём», потому что партии и кандидаты, которых допустят на выборы, «находятся в кармане» российских властей.

«Для нас всё будет хорошо», — заключил собеседник агентства.

Ещё один близкий к российским властям источник назвал «Умное голосование» «раздражителем, который может нанести некоторый политический ущерб», но не настолько, чтобы серьёзно пошатнуть позиции правящей партии. Также один из собеседников Reuters заявил, что Кремль больше не считает Навального серьёзной угрозой, даже несмотря на то, что он «пользуется авторитетом на Западе», который может угрожать России санкциями.

Reuters также поговорило с бизнесменом Борисом Зиминым, который частично оплатил лечение Навального в Германии и публично поддерживает его. Зимин сказал агентству, что не знает, будет ли дальше поддерживать ФБК*.

«Нет сомнений, что власти остановят ФБК в его нынешнем виде», — заявил он, при этом добавив, что «это ещё не конец».

Прокуратура Москвы требует признать ФБК*, Фонд защиты прав граждан* и штабы** Навального экстремистскими организациями. По версии ведомства, соратники Навального хотят «создать условия для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции"».

30 апреля Росфинмониторинг до решения суда внёс штабы Навального в список террористов и экстремистов. За день до этого о закрытии сети штабов сообщил её глава Леонид Волков.

«Умное голосование» — проект команды Алексея Навального по поддержке наиболее сильных оппозиционных кандидатов. Волков говорил, что соратники Навального сосредоточатся именно на этом проекте после закрытия штабов.

* По решению Минюста России ФБК и Фонд защиты прав граждан включены в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.

** Организация внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов. Мы указываем это по требованию властей.