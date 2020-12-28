Ресторан «Голодная панда» в Нижнем Тагиле запустил новый проект «Панда kids»

В Нижнем Тагиле ресторан доставки «Голодная панда» с 15 декабря запустил проект «Панда kids». Теперь в ресторане take away на проспекте Ленина, 63 можно будет провести семейный праздник с большой плюшевой пандой, интересными развлечениями и вкусной едой.

«Началось всё с того, что хорошая знакомая нашего ресторана попросила провести день рождения её ребёнка в тёплой и доброй атмосфере наших фирменных панд. Мы не смогли отказать и провели праздник так, что нам самим понравилось не меньше. Вот так и родилась идея проводить детские праздники в нашем ресторане take away», — рассказывают сотрудники «Голодной панды».

«Панда kids» — это детские праздники «под ключ» от 2000 рублей. Стоимость варьируется от количества заказанных блюд и выбранных развлечений. Угощения можно выбрать из основного или детского меню, в котором даже самый искушённый маленький гурман найдёт блюдо на свой вкус: есть пицца, бургеры, наггетсы, картошка фри, сладкие десерты, мороженое, смузи и молочные коктейли.

Важный момент: команда ресторана пригласила поучаствовать в проекте «Панда kids» профессиональных организаторов детских торжеств — центр «Играй-город». Помимо добродушной панды (актёра в ростовой кукле), малышей будут развлекать аниматоры с большим опытом работы. Сценарий праздника будет написан с учётом особенностей возраста именинника и его друзей. Кроме увлекательных игр, организаторы могут предложить квест с секретным агентом «Найди голодную панду», научное шоу с сухим льдом, профессиональное шоу мыльных пузырей и уголок художника по аквагриму. Также доступны услуги фотографа и музыкальное оформление праздника с тысячей детских песен.

Ресторан «Голодная панда» находится на проспекте Ленина, 63 — в самом центре города, рядом с остановкой общественного транспорта и парковками. Интерьер заведения в зелёных тонах и с милой нарисованной на стене пандой обязательно понравится детям и станет прекрасной фотозоной. На время праздника ресторан закрывается для других посетителей, а это значит, что на нём будут только ваши гости.

Познакомиться с возможностями проекта и уже сейчас забронировать дату праздника можно на сайте ресторана «Голодная панда» в разделе «Панда kids».

Партнёрский материал