«Раз отпала, значит, лишняя». На УВЗ прокомментировали поломку нового трамвая в Нижнем Тагиле

Сегодня, 18 декабря, тагильчане заметили, что новый трамвай от УВЗ вышел на линию без фальшбортов (декоративных щитков. — Прим. ред.). Специалисты МУП «Тагильский трамвай» снял все щитки после того, как один из них отломился на проспекте Ленина.

Инцидент произошёл накануне днём. Директор «Тагильского трамвая» Игорь Темнов пояснил редакции АН «Между строк», что вагон «растрясло» на путях. По словам руководителя, в тот раз проблему быстро устранили, но движение трамваев было остановлено и потребовалась помощь специалистов.

В паблике «ЧП Нижний Тагил» появились фотографии, на которых видно, как у трамвая обломилось крепление, которое держало щиток.

Сегодня трамвай вышел на 15-й маршрут уже без всех четырёх фальшбортов. Пользователи соцсетей посмеялись над ситуацией.

«Вот что бывает, когда нет советской синей изоленты», — прокомментировал Илья Иванов в группе «ЧП Нижний Тагил».

«Раз отпала, значит, лишняя, зачем чинить? Снять — и всё», — написал пользователь «ВКонтакте» под ником Ден Ден.

В пресс-службе «Уралтрансмаша» (входит в «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») заверили, что на работу трамвайных вагонов фальшборты не влияют.