В Нижнем Тагиле новый трамвай от УВЗ сломался в первый же день работы

Сегодня, 17 декабря, трамвай новой модели 71-415 выехал на свой первый маршрут Новая Кушва — ГГМ. Около 15:00 на улице Ленина у вагона отвалился декоративный щиток, закрывающий тележку. Фотография курьёзного случая появилась в соцсетях.

«Когда трамвай ехал, он этой деталью скоблил землю, пока на это не указали водителю трамвая. А так бы он и дальше так ехал», — написал пользователь «ВКонтакте» под ником Владислав Мокрушин.

По словам очевидцев, движение трамваев на какое-то время приостановилось. Проблему в течение часа решили специалисты.

«Новый вагон потрясло немного на наших дорогах. Произошёл небольшой сбой, и деталь отвалилась. Но сейчас всё подкрутили, починили, всё работает», — сказал АН «Между строк» директор МУП «Тагильский трамвай» Игорь Темнов.