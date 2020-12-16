«90% путей требуют замены прямо сегодня». Жители Нижнего Тагила попросили Владимира Путина включить ремонт трамвайных путей в программу БКАД

Общественное движение «Тагилтрам» написало обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить ремонт трамвайных путей в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Активисты подготовили сообщение к ежегодной пресс-конференции главы государства, которая состоится 17 декабря.

Общественники заявили об износе 90% трамвайных путей в городе, из-за чего общественный транспорт часто сходит с рельсов, а скорость вагонов не превышает 30 км/час.

«На средства по БКАД отремонтировано очень много проезжих частей, но менять пути на деньги БКАД нельзя. Просим включить капитальный ремонт путей — как совмещённых с проезжей частью, так и обособленных — в программу БКАД, ведь трамвай — точно такой же участник дорожного движения», — опубликовали обращение общественники в сообществе «Тагилтрам» во «ВКонтакте».

Сейчас в городе заменены трамвайные пути на улице Фрунзе и проспекте Мира. В хорошем состоянии находятся пути от улицы Ленина до Циолковского, а также на улице Индустриальной и некоторые в Северном посёлке. Однако этого недостаточно для качественного обслуживания и безопасной перевозки пассажиров.