«90% путей требуют замены прямо сегодня». Жители Нижнего Тагила попросили Владимира Путина включить ремонт трамвайных путей в программу БКАД

Общественное движение «Тагилтрам» написало обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой включить ремонт трамвайных путей в программу «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Активисты подготовили сообщение к ежегодной пресс-конференции главы государства, которая состоится 17 декабря.
Общественники заявили об износе 90% трамвайных путей в городе, из-за чего общественный транспорт часто сходит с рельсов, а скорость вагонов не превышает 30 км/час.
«На средства по БКАД отремонтировано очень много проезжих частей, но менять пути на деньги БКАД нельзя. Просим включить капитальный ремонт путей — как совмещённых с проезжей частью, так и обособленных — в программу БКАД, ведь трамвай — точно такой же участник дорожного движения», — опубликовали обращение общественники в сообществе «Тагилтрам» во «ВКонтакте».
Сейчас в городе заменены трамвайные пути на улице Фрунзе и проспекте Мира. В хорошем состоянии находятся пути от улицы Ленина до Циолковского, а также на улице Индустриальной и некоторые в Северном посёлке. Однако этого недостаточно для качественного обслуживания и безопасной перевозки пассажиров.
- В 2020 году в городе изначально планировалось отремонтировать в рамках БКАД 23 дорожных участка общей протяжённостью 30,2 км на сумму 626,1 млн рублей. Но на старте работ Нижний Тагил показал хорошую динамику по выполнению плана. Поэтому городу выделили дополнительно 124 млн рублей на ремонт ещё пяти объектов. Все работы уже выполнены.
- В этом году генподрядчиком по ремонту улиц в рамках БКАД выступило муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Субподрядчиками по итогам конкурсных процедур были назначены «УБТ-Сервис», ООО «АэродромДорСтрой» и «Капиталстрой».
- В течение 6 лет в Нижнем Тагиле планируется сделать 116,8 км дорог. Общая стоимость работ составит 3,6 млрд рублей.