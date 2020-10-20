Свердловский министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков оценил масштабную работу по ремонтам дорог в Нижнем Тагиле

Министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков прибыл сегодня, 20 октября, с деловым визитом в Нижний Тагил. Он принял участие в торжественном открытии транспортного движения по улице Серова и оценил масштабную работу по ремонтам улиц в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В этом году в городе было сделано 28 дорожных участков.

«Мы с вами единая мощная команда, стабильно показывающая хорошие результаты, – обратился Старков к дорожникам и мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву. – И это отмечается не только на уровне Свердловской области, но и Российской Федерации. Второй год подряд мы получаем замечательные результаты. В этом году тагильская команда просто превзошла себя. Даже дополнительно выделенные деньги в срок были освоены, дороги сделаны. Уже сейчас заключены контракты на следующий год. Как только станет сухо и тепло, эпопея победы будет продолжена».

В этом году в городе изначально планировалось отремонтировать в рамках БКАД 23 дорожных участка общей протяжённостью 30,2 км на сумму 626,1 млн рублей. Но на старте работ Нижний Тагил показал хорошую динамику по выполнению плана. Поэтому городу выделили дополнительно 124 млн рублей на ремонт ещё пяти объектов. Сегодня дорожно-строительный сезон в Нижнем Тагиле был завершён.

«Сегодня плохая погода, но на душе радостно, – отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. – Радостно, что мы закончили весь объём капитальных ремонтов дорог в рамках нацпроекта. Такого объёма дорожного строительства Нижний Тагил не видел никогда. 52 дороги сделаны за 2019 и 2020 годы. Это достойно уважения. Не сомневаюсь, что в следующем году мы также выполним все взятые на себя обязательства в срок и с таким же хорошим качеством».

Старков и Пинаев вручили отличившимся дорожникам почётные грамоты и благодарственные письма. По отремонтированным в этом году улицам прошла спецтехника, а также проехала команда байкеров, которую возглавил президент мотоклуба «Скифы» Сергей Светлов.

Напомним, в этом году генподрядчиком по ремонту улиц в рамках БКАД выступило муниципальное унитарное предприятие «Тагилдорстрой». Субподрядчиками по итогам конкурсных процедур были назначены «УБТ-Сервис», ООО «АэродромДорСтрой» и «Капиталстрой». По признанию руководителя «УБТ-Сервиса» Гаджи Абдулова, дорожники практически без перерыва работали в холод, жару и дожди, чтобы выполнить поставленные перед ними задачи.