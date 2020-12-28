«Работы хватит на ближайший месяц». Ежедневно в Нижнем Тагиле с последствиями снегопада борются более 50 единиц техники 

В Нижнем Тагиле после четырёхдневных снегопадов работники дорожных служб трудятся в круглосуточном режиме. За последний день дорожники вывезли из города около 2000 тонн снега.

В центре города днём ежедневно задействовано 27–30 единиц техники, ночью число снегоуборочных машин увеличивается до 40, рассказал АН «Между строк» директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев.

Специалисты МУПа проводят продольную очистку дорог, чистят тротуары, обрабатывают песчано-соляной и песчано-щебёночной смесями проезжую часть для устранения гололёда.

«Сегодня за ночь весь проспект Ленина почистили — вывезли шесть самосвалов снега. Думаю, только за прошлые сутки около 1000 тонн снега убрали», — рассказывает Васильев.

В Дзержинском районе на расчистке дорог, тротуаров и парковок задействовано около 25 единиц техники и 20 рабочих.