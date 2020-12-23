Путин поручил удвоить доплаты врачам в новогодние праздники

Президент Владимир Путин поручил удвоить доплаты медикам, борющимся с COVID-19, в новогодние праздники. Об этом глава государства заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по нацпроектам.

Глава государства напомнил, что за работу в праздничные дни полагается двойная зарплата, к тому же вакцинация медицинских работников только началась и они ещё не защищены в полной мере.

«В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», — цитирует Путина ТАСС.

Владимир Путин также обратил внимание региональных властей на необходимость заранее составить графики работы системы здравоохранения в праздничные дни.