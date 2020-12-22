Путин подписал закон, дающий полиции доступ к врачебной тайне россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому врачебная тайна будет передаваться в МВД России, если пациент не может сообщить данные о своей личности или если есть основания полагать, что он попал в больницу в результате преступления; законопроект опубликован на официальном портале правовой информации.

«В МВД России будет отправляться информация о поступлении пациента, в отношении которого имеются достаточные основания полагать, что вред его здоровью причинён в результате противоправных действий», — говорится в тексте законопроекта.

Также информация о пациенте будет отправляться в МВД, если человек, попавший в больницу, не может сообщить данные о своей личности. Если врачи зафиксировали смерть пациента, личность которого не установлена, сведения о нём также попадут в полицию.

Ранее сообщалось, что врачи смогут рассказывать о жизни детей родителям или опекунам — для этого им не нужно спрашивать разрешения у подростка от 15 до 18 лет.