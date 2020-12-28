Новогодний стол меньше чем за 1000 рублей: пять рецептов, которые мы испробовали на себе

Через пару дней Новый год, пора составлять новогоднее меню. Но как быть, если продукты дорожают, а зарплата не растёт? Журналист АН «Между строк» Екатерина Кукина решила сходить в обычный супермаркет и закупиться продуктами на 1000 рублей. Наш девиз: «Берём всё по акции, берём всё самое дешёвое».

Для приготовления пяти сытных блюд нам нужно купить: десяток яиц, две пачки крабовых палочек, сыр твёрдый, чеснок, лимон, майонез, три замороженных скумбрии, килограмм картофеля, лук репчатый, перец молотый, два апельсина, мёд, корицу, грецкие орехи, лаваш, рис, огурец, соевый соус, муку, масло сливочное, сахар, имбирь молотый, корицу, соду, мускатный орех.

На все продукты потрачено 948 рублей.

Салат с сухариками «Королевский»

Новая вариация салата с крабовыми палочками. На его приготовление вы потратите 15–20 минут.

Ингредиенты:

яйца куриные — 4 шт.;

крабовые палочки — 240 г;

сыр твёрдый — 300 г;

сухарики — 100 г;

чеснок — 2-3 зубчика;

лимон (сок) — 0,5 шт.;

майонез — по вкусу.

Для начала нам нужно нарезать кубиками крабовые палочки.

Отварите куриные яйца вкрутую, охладите, очистите и нарежьте кубиками.

Твёрдый сыр натрите на крупной тёрке.

Чеснок очистите и раздавите в чесночнице. Смешайте продукты и добавьте в салат сухарики.

Салат заправьте майонезом и лимонным соком. Перемешайте.

Роллы

Роллы считаются дорогим блюдом за счёт водорослей нори. Но мы вам покажем простой и недорогой, а главное, вкусный рецепт роллов, которые вы сможете приготовить за 45 минут.

Ингредиенты:

лаваш — 1 шт.;

рис — 2 ст.;

огурцы — 1 шт.;

крабовые палочки — пачка;

твёрдый сыр;

соевый соус.

Сварите рис, готовьте его дольше, чем обычно, чтобы он начал слипаться. После выключите кастрюлю и дайте рису настояться, чтобы он окончательно слипся. Для роллов нам нужен липкий рис.

Возьмите лаваш и выложите на него приготовленный рис.

Нарежьте крабовые палочки и огурцы.

Сыр натрите на тёрке.

После выложите ингредиенты поверх риса.

Закатайте в «колбаску» продукты. Чтобы закрепить лаваш, смажьте его соевым соусом.

Отрежьте лишний лаваш. А полученную «колбаску» нарежьте в форме роллов.

Ваши роллы готовы! Советуем подавать блюдо с соевым соусом.

Скумбрия с картофелем, запечённая под майонезом

Главным блюдом на нашем новогоднем столе станет вкуснейшая рыба с картофелем. Время готовки составит 1,5 часа, из них час блюдо будет находиться в духовке.

Ингредиенты:

скумбрия — 1-2 шт.;

картофель — 1 кг;

лук репчатый — 1-2 шт.;

майонез — 100 – 150 г;

соль — по вкусу;

перец молотый — по вкусу.

Заранее положите рыбу на разморозку. После скумбрию очистите, вымойте. Отделите филе от хребта и костей. Нарежьте рыбу небольшими кусочками.

Лук очистите и нарежьте полукольцами.

В миску сложите рыбу и лук. Посолите и поперчите, перемешайте. После рыбу нужно оставить на 15–20 минут.

Пока рыба маринуется, очистите и нарежьте картофель не очень крупными кусочками.

Выложите рыбу с картофелем в форму и поставьте в духовку на 180 градусов примерно на 40–50 минут.

Десерт из апельсинов с мёдом и корицей

Очень простое в приготовлении блюдо. Ароматный мёд с корицей, грецкие орехи и тёплый апельсин — настоящая атмосфера зимнего праздника! На создание блюда вы потратите максимум 15 минут.

Ингредиенты:

апельсин — 2 шт.;

мёд — 4 ст. ложки;

корица — 1 чайная ложка;

орехи грецкие — 20 – 30 г.

Апельсины очистите от шкурки и белых плёнок, разделите на дольки. Выложите дольки в форму для запекания.

Орехи измельчите и перемешайте с мёдом. В смесь добавьте корицу.

Выложите медовую массу на апельсины и поставьте запекаться на 15 минут при температуре 200 градусов. Выглядит не очень фотогенично, но зато очень вкусно!

Имбирное печенье

Почти всегда в новогодних фильмах показывают имбирное печенье. Это блюдо создаёт особое праздничное настроение. Рассказываем, как за 30 минут приготовить вкусные имбирные пряники.

Ингредиенты:

мука — 300 г;

масло сливочное — 125 г;

сахар — 100 г;

мёд — 3 ст. ложки;

имбирь сухой молотый — 2 чайные ложки;

корица — 1/2 чайной ложки;

сода — 1 чайная ложка;

мускатный орех — 1/2 чайной ложки.

Муку, соду, имбирь и корицу нужно просеять через сито, после тщательно перемешать. Сливочное масло растопите на медленном огне вместе с мёдом и сахаром до полного растворения сахара. Смешайте растопленное масло и муку, замесите тесто. Если тесто получается слишком мягким, добавьте ещё немного муки, если слишком твёрдым — воды.

После разогрейте духовку до 180 градусов. Пока она нагревается, вырежьте с помощью форм фигурки, их толщина должна быть 7–8 мм. Выложите пряники на пергаментную бумагу с расстоянием в 1 см.

Выпекайте имбирные пряники 10–12 минут до золотистого цвета. Следите за тем, чтобы пряники не пересохли, иначе они потеряют мягкость.

Остудите их на том же листе, а потом покройте глазурью.