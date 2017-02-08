Нижний Тагил уже полгода обсуждает вонючую воду, а недавно в ней нашли каких-то червяков. Всё действительно так плохо?

Централизованное водоснабжение Нижнего Тагила пришло в упадок. Сети изношены на 90 процентов, и в дома к жителям поступает вонючая мутная вода с насекомыми. Гремит скандал за скандалом, а ситуация не меняется. Как она дошла до критической точки, кто в этом виноват и можно ли всё исправить – АН «Между строк» помогли разобраться специалисты Роспотребнадзора.

Насколько критична ситуация?

Крайне. В этом уверены специалисты территориального отдела Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле. В городе два основных источника водоснабжения: Черноисточинский и Верхне-Выйский пруды – и оба проблемные. В первом сложилась особенно ужасная картина: он пришёл в полную негодность и с августа 2016 года регулярно обеспечивал Тагил только скандалами. Притом, по подсчётам специалистов Роспотребнадзора, из этого источника получают воду от 130 тысяч до 190 тысяч человек – почти половина населения Нижнего Тагила.

«Черноисточинская» вода периодически приходит в дома на Гальянке и Вагонке мутной и пахучей. В августе Роспотребнадзор признавал её пригодной исключительно для «хозяйственных» нужд – не пить, не умываться. Тогда же берег Черноисточинского пруда завалило мёртвой рыбой. Специалисты объясняли это чрезвычайной жарой, ростом выделения водорослевых токсинов и образованием торфяных островов. Также при проверке вскрылись нарушения охраны водозаборной границы. На берегу пруда расположен коттеджный посёлок с некачественной, а в некоторых местах полностью отсутствующей канализационной системой, а берега, как установила прокуратура, очищаются нерегулярно. К тому же частично разрушенная дамба не способна удерживать тяжёлые примеси, а шламонакопитель переполнен. И наконец, труба водозабора, по данным Роспотребнадзора, изношена как минимум на 80%, а фильтры не справляются со своей функцией.

Последний скандал случился в январе 2017 года. После жалоб жителей Гальянки выяснилось, что в этот район вода приходит с личинками насекомых: двукрылыми семейства Chaobaridae, циклопами Cyclopidae и дафниями Diaphanosona.

Насекомые в водопроводе? Это же может вызвать эпидемию!

Нет, заверяют в Роспотребнадзоре, не вызовет. Обнаруженные в воде насекомые – это всего лишь личинки комаров, которые умерли из-за того, что не смогли выбраться на поверхность воды из заиленного дна. Попросту говоря, они утонули. Эти трупы и затягивало в водозаборную трубу. Под напором воды они доходили до ответвления системы между районами. Давление в ведущей на Вагонку трубе снижалось, и туда насекомые не попадали – их относило на Гальянку. И пусть эпидемии из-за этих насекомых не случится, их наличие доказывает изношенность системы фильтрации и несоответствие качеству поставляемой в жилые дома воды.

Кто виноват в этом кошмаре?

Если судить по количеству претензий, то поставщик – «Водоканал-НТ». Эта компания регулярно получает предписания прокуратуры и Роспотребнадзора. По договору аренды «Водоканалу» полагается заниматься ремонтом в случаях аварии. В Роспотребнадзоре отмечают, что поставщик не ведёт обновление сетей. Специалисты учреждения подчёркивают, что по каждому доказанному факту некачественной поставки потребители вправе добиться перерасчёта оплаты.

Также предписания получал и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов – за непринятие необходимых мер по обеспечению горожан безопасной питьевой водой. Стоит также отметить, что ещё в 2014 году из-за некачественного водоснабжения в Нижнем Тагиле велось судебное разбирательство.

Кроме того, после возбуждения уголовного дела по факту массового мора рыбы в Черноисточинске прокуратура заявила, что усматривает связь между этим событием и действиями (или бездействием) администрации Горноуральского городского округа. Именно в подчинении пригородных чиновников находилась территория вокруг пруда. Тогда же были оштрафованы несколько организаций, расположенных на берегу.

Ситуацию можно исправить?

Устранение всех причин и последствий загрязнения требует очень много средств: очистка самого пруда и шламонакопителя, установка канализации в прилегающем посёлке, реконструкция дамбы, капитальный ремонт водозаборных и гидротехнических сооружений. К этому стоит добавить затраты на монтаж второй линии водоснабжения, чтобы в дальнейшем их можно было бы чередовать в использовании на время ремонтов. Почти то же самое касается Верхне-Выйского пруда.

Проблему усугубляет смешение зон ответственности муниципальных и региональных чиновников. Черноисточинский пруд находится в ведении Министерства природы Свердловской области, расположен на территории Горноуральского городского округа, а водоочистные сооружения принадлежат администрации Нижнего Тагила, притом сданы ею в аренду поставщику – компании «Водоканал-НТ». Ни одно из этих ведомств не может исправить положение в одиночку, что признал Сергей Носов. Роль куратора взяло на себя Минприроды. Оно утвердило план и распределило обязанности между чиновниками. Срок завершения работ назначен на 2021 год. Однако объёмы финансирования программы полностью не определены, они будут устанавливаться по результатам проектирования и торгов. Примерная оценка колеблется, по разным данным, от 11 до 15 миллиардов рублей. А денег нет.

И что делать?

Согласно плану Минприроды, в первую очередь ООО «Водоканал-НТ» должно будет произвести очистку шламонакопителя станции водоподготовки на Черноисточинском пруду. Затем понадобятся траты из бюджетов Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Неизвестно, откуда чиновники достанут необходимую сумму. После бесполезной попытки включения в федеральный проект «Чистая вода» они ищут новую программу финансирования, но всё ещё безрезультатно.

Пока из относительно дешёвых мероприятий можно отметить предложение общественников: круглогодичное поддержание уровня пруда над уровнем моря в пределах нормативного. И, наконец, остаётся экстренный вариант Роспотребнадзора: запасаться покупной бутилированной водой или набирать её в артезианских скважинах.

Так что основной ответ на вопрос «что делать?» – искать деньги.

Агентство новостей «Между строк»