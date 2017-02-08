Сегодня: Чт, 9 Февраля, 2017 | USD 59.02 руб. 0.98   EUR 63.03 руб. 0.97   | -21 °C
09 Фев 2017 13:42 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Общество

Нижний Тагил уже полгода обсуждает вонючую воду, а недавно в ней нашли каких-то червяков. Всё действительно так плохо?

Централизованное водоснабжение Нижнего Тагила пришло в упадок. Сети изношены на 90 процентов, и в дома к жителям поступает вонючая мутная вода с насекомыми. Гремит скандал за скандалом, а ситуация не меняется. Как она дошла до критической точки, кто в этом виноват и можно ли всё исправить – АН «Между строк» помогли разобраться специалисты Роспотребнадзора.

Насколько критична ситуация?

Крайне. В этом уверены специалисты территориального отдела Роспотребнадзора в Нижнем Тагиле. В городе два основных источника водоснабжения: Черноисточинский и Верхне-Выйский пруды – и оба проблемные. В первом сложилась особенно ужасная картина: он пришёл в полную негодность и с августа 2016 года регулярно обеспечивал Тагил только скандалами. Притом, по подсчётам специалистов Роспотребнадзора, из этого источника получают воду от 130 тысяч до 190 тысяч человек – почти половина населения Нижнего Тагила.

«Черноисточинская» вода периодически приходит в дома на Гальянке и Вагонке мутной и пахучей. В августе Роспотребнадзор признавал её пригодной исключительно для «хозяйственных» нужд – не пить, не умываться. Тогда же берег Черноисточинского пруда завалило мёртвой рыбой. Специалисты объясняли это чрезвычайной жарой, ростом выделения водорослевых токсинов и образованием торфяных островов. Также при проверке вскрылись нарушения охраны водозаборной границы. На берегу пруда расположен коттеджный посёлок с некачественной, а в некоторых местах полностью отсутствующей канализационной системой, а берега, как установила прокуратура, очищаются нерегулярно. К тому же частично разрушенная дамба не способна удерживать тяжёлые примеси, а шламонакопитель переполнен. И наконец, труба водозабора, по данным Роспотребнадзора, изношена как минимум на 80%, а фильтры не справляются со своей функцией.

Последний скандал случился в январе 2017 года. После жалоб жителей Гальянки выяснилось, что в этот район вода приходит с личинками насекомых: двукрылыми семейства Chaobaridae, циклопами Cyclopidae и дафниями Diaphanosona.

Насекомые в водопроводе? Это же может вызвать эпидемию!

Нет, заверяют в Роспотребнадзоре, не вызовет. Обнаруженные в воде насекомые – это всего лишь личинки комаров, которые умерли из-за того, что не смогли выбраться на поверхность воды из заиленного дна. Попросту говоря, они утонули. Эти трупы и затягивало в водозаборную трубу. Под напором воды они доходили до ответвления системы между районами. Давление в ведущей на Вагонку трубе снижалось, и туда насекомые не попадали – их относило на Гальянку. И пусть эпидемии из-за этих насекомых не случится, их наличие доказывает изношенность системы фильтрации и несоответствие качеству поставляемой в жилые дома воды.

Кто виноват в этом кошмаре?

Если судить по количеству претензий, то поставщик – «Водоканал-НТ». Эта компания регулярно получает предписания прокуратуры и Роспотребнадзора. По договору аренды «Водоканалу» полагается заниматься ремонтом в случаях аварии. В Роспотребнадзоре отмечают, что поставщик не ведёт обновление сетей. Специалисты учреждения подчёркивают, что по каждому доказанному факту некачественной поставки потребители вправе добиться перерасчёта оплаты.

Также предписания получал и мэр Нижнего Тагила Сергей Носов – за непринятие необходимых мер по обеспечению горожан безопасной питьевой водой. Стоит также отметить, что ещё в 2014 году из-за некачественного водоснабжения в Нижнем Тагиле велось судебное разбирательство.

Кроме того, после возбуждения уголовного дела по факту массового мора рыбы в Черноисточинске прокуратура заявила, что усматривает связь между этим событием и действиями (или бездействием) администрации Горноуральского городского округа. Именно в подчинении пригородных чиновников находилась территория вокруг пруда. Тогда же были оштрафованы несколько организаций, расположенных на берегу.

Ситуацию можно исправить?

Устранение всех причин и последствий загрязнения требует очень много средств: очистка самого пруда и шламонакопителя, установка канализации в прилегающем посёлке, реконструкция дамбы, капитальный ремонт водозаборных и гидротехнических сооружений. К этому стоит добавить затраты на монтаж второй линии водоснабжения, чтобы в дальнейшем их можно было бы чередовать в использовании на время ремонтов. Почти то же самое касается Верхне-Выйского пруда.

Проблему усугубляет смешение зон ответственности муниципальных и региональных чиновников. Черноисточинский пруд находится в ведении Министерства природы Свердловской области, расположен на территории Горноуральского городского округа, а водоочистные сооружения принадлежат администрации Нижнего Тагила, притом сданы ею в аренду поставщику – компании «Водоканал-НТ». Ни одно из этих ведомств не может исправить положение в одиночку, что признал Сергей Носов. Роль куратора взяло на себя Минприроды. Оно утвердило план и распределило обязанности между чиновниками. Срок завершения работ назначен на 2021 год. Однако объёмы финансирования программы полностью не определены, они будут устанавливаться по результатам проектирования и торгов. Примерная оценка колеблется, по разным данным, от 11 до 15 миллиардов рублей. А денег нет.

И что делать?

Согласно плану Минприроды, в первую очередь ООО «Водоканал-НТ» должно будет произвести очистку шламонакопителя станции водоподготовки на Черноисточинском пруду. Затем понадобятся траты из бюджетов Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Неизвестно, откуда чиновники достанут необходимую сумму. После бесполезной попытки включения в федеральный проект «Чистая вода» они ищут новую программу финансирования, но всё ещё безрезультатно.

Пока из относительно дешёвых мероприятий можно отметить предложение общественников: круглогодичное поддержание уровня пруда над уровнем моря в пределах нормативного. И, наконец, остаётся экстренный вариант Роспотребнадзора: запасаться покупной бутилированной водой или набирать её в артезианских скважинах.

Так что основной ответ на вопрос «что делать?» – искать деньги.

Агентство новостей «Между строк»

ВСЕ САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ В ОДНОМ ПИСЬМЕ
  • Главная
  • Нижний Тагил уже полгода обсуждает вонючую воду, а недавно в ней нашли каких-то червяков. Всё действительно так плохо?

Рекомендуемые новости:

64x64
08.Фев.17 16:20 | Комментарии: 0

Суд отказался признать право собственности на неоплаченное сценическое оборудование за обманутым субподрядчиком реконструкции Нижнетагильского драмтеатра

64x64
06.Фев.17 14:35 | Комментарии: 0

Актёры Молодёжного театра готовятся к забастовке и просят аудиенции у мэра Нижнего Тагила

64x64
04.Фев.17 20:10 | Комментарии: 0

Как привокзальная площадь Нижнего Тагила стала катком

Лента новостей

Банк РПЦ подал к Альфа-банку иск на 10,6 млрд рублей Банк РПЦ подал к Альфа-банку иск на 10,6 млрд рублей
09.02.2017 | Комментарии: 0
Глава Центробанка намерена разрешить банкам делиться банковской тайной с правоохранителями Глава Центробанка намерена разрешить банкам делиться банковской тайной с правоохранителями
09.02.2017 | Комментарии: 0
ЕВРАЗ выделил в 2016 году более миллиарда рублей на улучшение экологических показателей на НТМК и КГОК ЕВРАЗ выделил в 2016 году более миллиарда рублей на улучшение экологических показателей на НТМК и КГОК
09.02.2017 | Комментарии: 0
Минюст разработал механизм получения пенсии по потере кормильца для детей-сирот Минюст разработал механизм получения пенсии по потере кормильца для детей-сирот
09.02.2017 | Комментарии: 0
Россельхознадзор организует полный мониторинг мяса и молока из Белоруссии Россельхознадзор организует полный мониторинг мяса и молока из Белоруссии
09.02.2017 | Комментарии: 0
Главк МВД возбудил уголовное дело о хищении 2 млрд рублей у «Газпром нефти» Главк МВД возбудил уголовное дело о хищении 2 млрд рублей у «Газпром нефти»
09.02.2017 | Комментарии: 0
Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь Капитан захваченного нигерийскими пиратами судна вышел на связь
09.02.2017 | Комментарии: 0
В Верхней Салде в «Газели» найден замёрзший ребёнок со спящими наркоманами из Нижнего Тагила В Верхней Салде в «Газели» найден замёрзший ребёнок со спящими наркоманами из Нижнего Тагила
09.02.2017 | Комментарии: 0
Нижний Тагил уже полгода обсуждает вонючую воду, а недавно в ней нашли каких-то червяков. Всё действительно так плохо? Нижний Тагил уже полгода обсуждает вонючую воду, а недавно в ней нашли каких-то червяков. Всё действительно так плохо?
09.02.2017 | Комментарии: 0
В Нижнем Тагиле сменился начальник центрального отдела полиции В Нижнем Тагиле сменился начальник центрального отдела полиции
09.02.2017 | Комментарии: 0

В Нижнем Тагиле после ДТП перевернулась иномарка (ВИДЕО)

Роскомнадзор снял социальную рекламу о том, как защититься от телефонных мошенников (ВИДЕО)


Топ-менеджера Татфондбанка арестовали по делу о хищении средств вкладчиков Топ-менеджера Татфондбанка арестовали по делу о хищении средств вкладчиков
09.02.2017 | Комментарии: 0
«Дождь» узнал имя следующего губернатора на вылет «Дождь» узнал имя следующего губернатора на вылет
09.02.2017 | Комментарии: 0
Замначальника ЦИБ ФСБ Дмитрий Правиков стал фигурантом дела о взятке Замначальника ЦИБ ФСБ Дмитрий Правиков стал фигурантом дела о взятке
09.02.2017 | Комментарии: 0
Транспортную схему Екатеринбурга всё-таки изменят 1 июля Транспортную схему Екатеринбурга всё-таки изменят 1 июля
09.02.2017 | Комментарии: 0
Владимир Кара-Мурза вышел из комы Владимир Кара-Мурза вышел из комы
09.02.2017 | Комментарии: 0
Навального приговорили к пяти годам условно по делу «Кировлеса» Навального приговорили к пяти годам условно по делу «Кировлеса»
08.02.2017 | Комментарии: 0
Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве Самый богатый депутат Госдумы подал заявление о банкротстве
08.02.2017 | Комментарии: 0
Суд отказался признать право собственности на неоплаченное сценическое оборудование за обманутым субподрядчиком реконструкции Нижнетагильского драмтеатра Суд отказался признать право собственности на неоплаченное сценическое оборудование за обманутым субподрядчиком реконструкции Нижнетагильского драмтеатра
08.02.2017 | Комментарии: 0
Свердловские коммунисты планируют выдвинуть кандидатом в губернаторы банкира Алексея Парфёнова Свердловские коммунисты планируют выдвинуть кандидатом в губернаторы банкира Алексея Парфёнова
08.02.2017 | Комментарии: 0
В Верхней Салде новые обыски. Полиция и ФСБ заподозрили руководство города в «семейном коррупционном подряде» В Верхней Салде новые обыски. Полиция и ФСБ заподозрили руководство города в «семейном коррупционном подряде»
08.02.2017 | Комментарии: 0
«Уралвагонзавод» на IDEX 2017 покажет новое оружие «Уралвагонзавод» на IDEX 2017 покажет новое оружие
08.02.2017 | Комментарии: 0
Суд повторно признал Навального и Офицерова виновными по делу «Кировлеса» Суд повторно признал Навального и Офицерова виновными по делу «Кировлеса»
08.02.2017 | Комментарии: 0
На ремонт дороги Нижний Тагил – Серебрянка потратят 250 миллионов рублей из резервного фонда Свердловской области На ремонт дороги Нижний Тагил – Серебрянка потратят 250 миллионов рублей из резервного фонда Свердловской области
08.02.2017 | Комментарии: 0
РБК назвало имена заёмщиков, виновных в крахе банка РПЦ РБК назвало имена заёмщиков, виновных в крахе банка РПЦ
08.02.2017 | Комментарии: 0
В Нигерии пираты похитили семерых россиян и гражданина Украины В Нигерии пираты похитили семерых россиян и гражданина Украины
08.02.2017 | Комментарии: 0
Архив Все новости