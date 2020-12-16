Мэрия Нижнего Тагила отказала сотрудникам скорой помощи в проведении массового пикета против аутсорсинга, который был запланирован на 19 декабря. Отказ аргументирован опасностью распространения коронавируса.

«В соответствии с указом президента от 2 апреля 2020 года <...> проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан на территории Свердловской области приостановлено», — сказано в документе за подписью главы города Владислава Пинаева.

В конце письма уточняется, что в случае нарушения закона организатора пикета могут привлечь к ответственности.

«Тут нечего комментировать, мы ожидали такого исхода. Власти всячески пытаются продавить аутсорсинг, хотя по большому счёту его нельзя так назвать. Аутсорсинг — передача вторичной функции, в нашем случае это первичная функция. Будем действовать дальше. Что и как, пока не разглашаем», — сказал водитель скорой помощи Михаил Смольников АН «Между строк».