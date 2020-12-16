Мэрия Нижнего Тагила отказала сотрудникам скорой помощи в проведении массового пикета против аутсорсинга, который был запланирован на 19 декабря. Отказ аргументирован опасностью распространения коронавируса.
«В соответствии с указом президента от 2 апреля 2020 года <...> проведение массовых досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан на территории Свердловской области приостановлено», — сказано в документе за подписью главы города Владислава Пинаева.
В конце письма уточняется, что в случае нарушения закона организатора пикета могут привлечь к ответственности.
«Тут нечего комментировать, мы ожидали такого исхода. Власти всячески пытаются продавить аутсорсинг, хотя по большому счёту его нельзя так назвать. Аутсорсинг — передача вторичной функции, в нашем случае это первичная функция. Будем действовать дальше. Что и как, пока не разглашаем», — сказал водитель скорой помощи Михаил Смольников АН «Между строк».
- Автомобили скорой помощи Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа с февраля 2021 года на 3 года будут переданы на аутсорсинг частной компании.
- Цена тендера составила 651 млн 464 тысячи рублей. На эти деньги компания «РТ-Социальная сфера» обязана будет с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года предоставить 33 (30 основных + 3 резервных) спецавтомобиля с общим объёмом 766 080 машино-часов.
- Персонал скорой помощи, включая медработников, крайне негативно отнёсся к предстоящим изменениям. Водители считают, что при переходе в частную компанию они потеряют в зарплате и льготах, а нагрузка, наоборот, вырастет.