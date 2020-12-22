Куйвашев заявил об отсутствии планов введения ограничительных мер в новогодние праздники

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отвечая на вопрос о возможности введения жёстких ограничительных мер в регионе по примеру Санкт-Петербурга, заявил, что дополнительного ужесточения режима не планируется.

По его словам, ситуация с эпидемиологической обстановкой в Свердловской области серьёзная, но не настолько критичная, поэтому правительство ограничится текущими мерами. Однако глава региона подчеркнул, что при серьёзном ухудшении обстановки возможно принятие соответствующих решений.

Пресс-конференция губернатора Свердловской области в этом году проходит частично в режиме онлайн — в крупных муниципалитетах региона открыты площадки для трансляций.