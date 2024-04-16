Кража? «Тагилдорстрой» и «Уралстроймонтаж» не поделили сетку ограждения на раскопках улицы Октябрьской Революции  

Полиция Нижнего Тагила пытается разобраться в странной ситуации, которая произошла в конце прошлой недели на улице Октябрьской Революции. В правоохранительные органы обратились представители МУП «Тагилдорстрой», которые заявили о краже сетки возле траншеи неизвестными людьми. Своё возмущение строители продублировали в соцсетях, а в качестве доказательства выложили видеозапись, на которой мужчина и женщина снимают ограждение.

Как сообщили АН «Между строк» в пресс-службе МУ МВД России «Нижнетагильское», по данному факту в полиции проводится проверка. Устанавливается сумма причинённого ущерба, а также личности, причастные к хищению.

Гендиректор «Уралстроймонтажа» (УСМ) Алексей Голященко сказал АН «Между строк», что ограждение и наливные блоки являются их собственностью и они были убраны из-за ухода компании с объекта.

«Мы сняли ограждения и наливные блоки, которые принадлежат УСМ. Сетка, которую сделал ТДС (“Тагилдорстрой”), осталась нетронутой. Они вводят всех в заблуждение. Площадка передана на сегодняшний день им, и они должны выставить свои ограждения и наливные блоки согласно их схеме движения. Здесь работает “Стройгаз-НТ”, и вопросов с ограждением не возникает у Службы заказчика городского хозяйства, как и к качеству трубы, вот где реально ЧС. Если пройти по объекту, их сетка на месте, но её очень мало, она сделана для показухи», — сказал редакции Алексей Голященко.

Директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев заявил АН «Между строк», что не может прокомментировать ситуацию, поскольку находится в отпуске.

Напомним, ремонт улицы Октябрьской Революции проводила местная компания «Уралстроймонтаж» по контракту от 2022 года. Она также выполняла работы на путепроводе по улице Циолковского. Согласно контракту, ремонт подрядчик должен был завершить в конце 2024 года, однако ситуация осложняется тем, что до улицы Заводской необходимо обновить газопровод, заменой которого занимается «Стройгаз-НТ». По плану компания должна была выполнить все работы до 10 ноября 2023 года. После этого «Уралстроймонтаж» должен был возобновить свои работы на объекте. 26 января 2024 года представители Службы заказчика городского хозяйства проверили ход ремонта на улице Октябрьской Революции. Во время встречи представитель «Стройгаза-НТ» Роман Юдин пояснил, что компания пока не может выполнять работы из-за промёрзшего грунта.

В марте владельцы бизнесов на улице Октябрьской Революции собрали 40 подписей с требованием к администрации Нижнего Тагила ускорить ремонт дороги, поскольку отсутствие подъездных путей к магазинам приводит к оттоку покупателей и, как следствие, к уменьшению торгового оборота, снижению выручки, невозможности сохранять штат сотрудников и своевременно оплачивать платежи, связанные с содержанием торговых помещений. 2 апреля в центре «Мой бизнес» прошла встреча владельцев торговых точек на улице Октябрьской Революции с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Предприниматели в ультимативной форме требовали разъяснений относительно сроков окончания затянувшихся работ и мер, принимаемых чиновниками для их завершения. После этого 4 апреля в здании администрации состоялось совещание, на котором заинтересованные стороны обсуждали вопрос о продолжении работы с компанией «Уралстроймонтаж» или расторжении с ней контракта и поиска нового подрядчика. При этом предприниматели и часть депутатов считают, что, разорвав контракт с УСМ, проблему не решить, поскольку на объекте работает не только он, но и компания «Стройгаз-НТ», которая, по сути, и сорвала сроки.

Важно отметить, что для «Стройгаза-НТ» это самый крупный контракт (более 58 млн рублей) за всю историю существования компании. При этом директор «Стройгаза-НТ» Болеслав Кравчинский ни разу не комментировал ситуацию в присутствии СМИ и не давал пояснений о ходе работ на объекте. Ещё один интересный факт: супруга Болеслава Кравчинского Анастасия Кравчинская работает в управлении ЖКХ мэрии Нижнего Тагила.

8 апреля стало известно, что мэрия Нижнего Тагила расторгла контракт с компанией «Уралстроймонтаж». А 10 апреля администрация нашла компанию, которая закончит реконструкцию моста на Циолковского и ремонт улицы Октябрьской Революции. Контракт на выполнение работ был подписан с муниципальным предприятием «Тагилдорстрой». В администрации обещают, что согласно графику автомобильное движение на этом участке будет открыто в этом году.