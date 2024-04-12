Предприниматели Нижнего Тагила остались без парковок на многострадальной улице Октябрьской Революции 

Сегодня, 12 апреля, в администрации Нижнего Тагила состоялась встреча владельцев торговых точек с заместителем главы Нижнего Тагила по городскому хозяйству и строительству Егором Копысовым по вопросу организации движения на улице Октябрьской Революции после завершения работ. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Согласно проекту, расширение дороги по улице Октябрьской Революции будет осуществлено за счёт газона и парковочных мест, оборудованных у магазинов. Предприниматели хотят сохранить парковки, которые они обустраивали с согласия администрации за свой счёт, так как боятся, что после открытия движения покупателям негде будет оставить свой автомобиль.

«Согласно заданию Владислава Пинаева, мы рассмотрели возможность доработки проекта реконструкции этой улицы. Количество парковочных мест на ней остаётся примерно прежним. К сожалению, существующие нормативы не позволят организовать такие места у всех магазинов. Часть парковок будет перенесена на другую сторону проезжей части. Но у нас есть решение проблемы. Там, где нет возможности устроить парковку, можно будет организовать технические переходы через газон от магазинов к проезжей части. Останавливаться возле них не запрещено», — рассказал директор МБУ «Тагилгражданпроект» Евгений Малекин.

Предприниматели всё же надеялись, что им пойдут навстречу, внесут правки в проектную документацию и оставят парковочные места. Они считают, что остановка вдоль дороги не компенсирует старые парковки.

«Около нашего магазина была очень большая парковка, сейчас её убирают. Люди будут останавливаться на противоположной стороне дороги и переходить через пешеходный переход в эндокринный центр и ортопедический салон, люди, которые больны, клиенты со сломанными руками и ногами. Мы поняли, почему нельзя сделать у нас парковку, но лучше бы на этой стороне сделали. На той стороне меньше пользовались парковкой, а у нас она всегда была занята», — поделилась своими переживаниями владелец магазина «Адель» Светлана Гончар.

Параллельно с темой организации парковочных мест предприниматели обсудили с вице-мэром вопросы, связанные с содержанием территории строительного объекта, с обеспечением безопасности на нём, а также с освещением улицы Октябрьской Революции в период проведения реконструкции.

«По поручению главы города мы встретились с предпринимателями, обсудили возможность организации парковочных мест, показали тот проект, который реализуется. Будут внесены изменения, которые позволят комфортно парковаться в тех местах, где это разрешают правила дорожного движения и существующие нормы. Плюсом мы договорились о том, что будем приглашать предпринимателей на наши рабочие совещания, которые будут проходить непосредственно на объекте, чтобы все были в курсе принимаемых решений и сроков проведения работ», — сказал Егор Копысов.

Также чиновник заявил, что согласно графику автомобильное движение на этом участке должны запустить в 2024 году. До конца июня «Стройгаз-НТ» завершит работы по замене газопровода, а за задержку сроков компании грозят штрафные санкции.

Как сообщает v-tagile.ru, в договоре с МУП «Тагилдорстрой» указан срок окончания строительно-монтажных работ не позднее 15 октября 2025 года, но по графику объект планируют сделать раньше. Второй этап — реконструкцию улицы Октябрьской Революции от Серова до Газетной — требуется завершить до июля текущего года. Первый этап — сам путепровод и подъездные пути к нему — перенесли на 2025 год. Из графика неясна ситуация с третьим этапом (большая часть улицы Октябрьской Революции вплоть до набережной): основной объём работ запланирован на текущий год, часть — на 2025 год.

«Обещают, что движение откроют в этом году. Выраженных “карманов” у нас не будет. А раз не будет парковок, то люди будут ставить автомобили вдоль обочины. Смысла мы не видим от четырёхполосной дороги, которая будет занята с двух сторон так же, как на проспектах Ленина или Мира. Будем наблюдать за дальнейшей работой на проекте», — заявила АН «Между строк» владелица магазина «Алладин» Ирина Чайка.

Напомним, ремонт улицы Октябрьской Революции проводила местная компания «Уралстроймонтаж» по контракту от 2022 года. Она также выполняла работы на путепроводе по улице Циолковского. Согласно контракту, ремонт подрядчик должен был завершить в конце 2024 года, однако ситуация осложняется тем, что до улицы Заводской необходимо обновить газопровод, заменой которого занимается «Стройгаз-НТ». По плану компания должна была выполнить все работы до 10 ноября 2023 года. После этого «Уралстроймонтаж» должен был возобновить свои работы на объекте. 26 января 2024 года представители Службы заказчика городского хозяйства (СЗГХ) проверили ход ремонта на улице Октябрьской Революции. Во время встречи представитель «Стройгаза-НТ» Роман Юдин пояснил, что компания пока не может выполнять работы из-за промёрзшего грунта.

В марте владельцы бизнесов на улице Октябрьской Революции собрали 40 подписей с требованием к администрации Нижнего Тагила ускорить ремонт дороги, поскольку отсутствие подъездных путей к магазинам приводит к оттоку покупателей и, как следствие, к уменьшению торгового оборота, снижению выручки, невозможности сохранять штат сотрудников и своевременно оплачивать платежи, связанные с содержанием торговых помещений. 2 апреля в центре «Мой бизнес» прошла встреча владельцев торговых точек на улице Октябрьской Революции с мэром Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым. Предприниматели в ультимативной форме требовали разъяснений относительно сроков окончания затянувшихся работ и мер, принимаемых чиновниками для их завершения. После этого 4 апреля в здании администрации состоялось совещание, на котором заинтересованные стороны обсуждали вопрос о продолжении работы с компанией «Уралстроймонтаж» или расторжении с ней контракта и поиска нового подрядчика. При этом предприниматели и часть депутатов считают, что, разорвав контракт с УСМ, проблему не решить, поскольку на объекте работает не только он, но и компания «Стройгаз-НТ», которая, по сути, и сорвала сроки.

Важно отметить, что для «Стройгаза-НТ» это самый крупный контракт (более 58 млн рублей) за всю историю существования компании. При этом директор «Стройгаза-НТ» Болеслав Кравчинский ни разу не комментировал ситуацию в присутствии СМИ и не давал пояснений о ходе работ на объекте. Ещё один интересный факт: супруга Болеслава Кравчинского Анастасия Кравчинская работает в управлении ЖКХ мэрии Нижнего Тагила.

8 апреля стало известно, что мэрия Нижнего Тагила расторгла контракт с компанией «Уралстроймонтаж». А 10 апреля администрация нашла компанию, которая закончит реконструкцию моста на Циолковского и ремонт улицы Октябрьской Революции. Контракт на выполнение работ был подписан с муниципальным предприятием «Тагилдорстрой».