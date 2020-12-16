Коммунальщики предупреждают жителей Нижнего Тагила о возобновлении с 1 января 2021 года штрафных санкций за долги по услугам ЖКХ

1 января 2021 года истекает действие моратория, введённого в марте этого года, запрещающего начисление пеней и ограничение подачи коммунальных услуг за неуплату, напоминает пресс-служба АО «Региональный информационный центр» (РИЦ).

«На накопленные ранее долги начнут начисляться неустойки в полном объёме. Кроме того, неплательщикам начнут вводить ограничения подачи ресурсов», — предупреждают в РИЦ.

Коммунальщики рекомендуют как можно скорее рассчитаться за потреблённые ресурсы, чтобы старые долги не стали проблемой в номом году.

«В период коронавируса призываем клиентов оплачивать счета и передавать показания приборов учёта удалённо. Напомним, что оплачивать счета за коммунальные услуги население должно до 10-го числа месяца, следующего за расчётным, а юридические лица — до числа, прописанного в договоре», — говорится в обращении.

Также сегодня «Известия» опубликовали заметку, в которой некоммерческое партнёрство «ЖКХ Контроль» предупредило россиян о возможном правовом коллапсе в связи с отменой моратория на пени и штрафы за услуги ЖКХ.

Как отметили общественники, неясно, на какую задолженность за ЖКУ с 1 января года будут зачисляться пени и штрафы — образованную с 6 апреля или только с начала 2021 года. Также пока непонятно, как будут начисляться пени и проводиться поверки счётчиков после отмены ограничений — в нормативных актах это не оговорено.