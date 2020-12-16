«Известия»: Россиянам могут начислить штраф за неуплату ЖКУ за весь 2020 год

Пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг могут начислить на весь образовавшийся в 2020 году долг, из-за того что при введении апрельского моратория на эти штрафы в нормативно-правовых актах не прописали чёткие правила его отмены, со ссылкой на некоммерческое партнёрство «ЖКХ Контроль» пишут «Известия».

Как отметили общественники, неясно, на какую задолженность за ЖКУ с 1 января года будут зачисляться пени и штрафы — образованную 6 апреля или только с начала 2021 года. Также пока непонятно, как будут начисляться пени и проводиться поверки счётчиков после отмены ограничений — в нормативных актах это не оговорено, отметила исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева.

При этом, согласно данным издания, в некоторых городах до 40% жителей не могли в полной мере оплачивать ЖКУ во время и после локдауна. Чтобы после окончания отсрочки граждане не получили огромные счета, НП «ЖКХ Контроль» попросило главу Минстроя Ирека Файзуллина начислять пени только на долги, возникшие после отмены ограничений.